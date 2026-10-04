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Gospodarstvo

Se v torek obeta nova pocenitev pogonskih goriv?

Ljubljana, 04. 10. 2026 20.32 pred 43 minutami 1 min branja 17

Avtor:
Rebeka Tomaduz STA
Bencinska črpalka

V torek je pričakovati drugo zaporedno pocenitev dizelskega goriva in kurilnega olja, tokrat pa naj bi se rahlo pocenil tudi bencin, ocenjujejo pri mediju Finance. Napoved temelji na nižjih kotacijah naftnih derivatov na sredozemskem trgu, del pocenitve pa evropskim kupcem odnaša šibkejši evro.

Dizel in kurilno olje naj bi se pocenila za nekaj več kot štiri cente, tako da bi dizel stal približno 1,89 evra, kurilno olje pa približno 1,51 evra na liter.

Pri 95-oktanskem bencinu, ki sedaj stane 1,76 evra, naj bi bila pocenitev simbolična, za okoli pol centa.

Ocene predpostavlja, da ne bo prišlo do spremembe načina obračuna dajatev in njihove višine.

Kot pravijo pri časniku Finance, je eden od razlogov za popuščanje cen nafte izboljšanje dobav z Bližnjega vzhoda. Savdska Arabija je po ponovnem zagonu naftovoda obnovila natovarjanje tankerjev v pristaniščih ob Rdečem morju. Ta pot omogoča izvoz mimo Hormuške ožine, kjer ladijski promet še naprej spremljajo velika varnostna tveganja.

Pocenitve sicer niso potekale brez prekinitev. Trg tako še naprej niha vezano na informacije o dobavah surove nafte in težavami pri oskrbi z gorivi.

Valutna gibanja evropskim kupcem goriv še naprej niso naklonjena. Evro se je spustil pod 1,13 dolarja, potem ko se je pred tednom gibal okoli 1,14 dolarja. Na evropsko valuto pritiska pričakovanje, da bo Evropska centralna banka obrestne mere zviševala počasneje kot ameriški Fed. Ker se naftni derivati obračunavajo v dolarjih, šibkejši evro zmanjšuje učinek nižjih borznih cen, pojasnjuje poslovni medij.

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KOMENTARJI17

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Pamir
04. 10. 2026 21.45
Najdražji bencin do sedaj.Nov proračun marksista menađerja janšarja, vsako leto 3 milijarde eur pufa.Podira svoj rekord iz prejšnjega 3. mandata.Bravo svečke.
Odgovori
0 0
Sixten Malmerfelt
04. 10. 2026 21.41
bigič tebi bo oranžni trumpelj prodajal venezuelsko nafto po liter 3$!
Odgovori
+2
2 0
Sixten Malmerfelt
04. 10. 2026 21.34
Mene bolj skrbijo Hutiji, ki bodo kmalu zasedli Jemen in tretjino Saudijske Arabije!
Odgovori
+0
1 1
biggbrader
04. 10. 2026 21.38
A niso muslimani ?
Odgovori
-1
0 1
Sixten Malmerfelt
04. 10. 2026 21.30
Ne bo se, ker po plešec vzdignil maržo za Petrol! Mijića in Stevića je treba plačati....
Odgovori
-3
1 4
Groucho Marx
04. 10. 2026 21.34
Tako je, za lewace se bo marža dvignila za 200%. 😅
Odgovori
+2
2 0
biggbrader
04. 10. 2026 21.25
Lewakci kaj pa sedaj, kroejša ima dizl preko 2 0 ojra, mi pa komaj malo čez 1.9 ?
Odgovori
+2
3 1
Pamir
04. 10. 2026 21.32
Po 1,9 eur ga ima lewakc janšar??? Pa ste janšiti zahtevali odstop Goloba ki ga je imel po 1,5 eur.Samo da je janšar a ne lewakc,pleši.
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-4
1 5
leviindesnikekci
04. 10. 2026 21.14
Slovenec bo srecen dokler bo za kruh pa pasteto. Slovenec pusti, da ga eni in isti levi prevaranti kradejo ze 35 let in Slovencu ni problem teh vec kot 100 odtujenih milijard davkoplacevalskega denarja. Slovenec bo tiho in bo lepo delal za kruh pa pasteto.
Odgovori
+3
4 1
leviindesnikekci
04. 10. 2026 21.14
Huda napaka, levi in desni*
Odgovori
-2
1 3
Prelepa Soča
04. 10. 2026 21.35
ovenci imamo denar, vi pa morate delati za pašteto, to je edina resnica.
Odgovori
+1
1 0
nonac
04. 10. 2026 21.11
Hlapci zakaj v dolarjih in ne v evrih konckoncev ali v rubljih?rubljih
Odgovori
-2
1 3
Animal_Pump
04. 10. 2026 21.31
Rubelj je sam za tazadnjo obrisat dobr...pa se to slabo...kaj sele da bi placeval z njim...
Odgovori
+0
1 1
john gotti
04. 10. 2026 21.07
po nobeni logiki nemora biti cenejśi…sicer je vse skupaj nateg
Odgovori
+1
1 0
Pajo_36
04. 10. 2026 21.00
Marže ostajajo iste, tako da brez veze...Ko gre nad 1,7 bi se avtomatsko morale zmanjšati za 30% vsaj...če je sedaj 0,11, bi morala potem bit: 0,07...DDV prihodek od tega je itak okoli 12% proračuna. če ne pa pač nazaj podržavit Petrol.
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+3
5 2
MESE?AR
04. 10. 2026 20.58
S temi desetinkami se pa že norčujejo iz nas.
Odgovori
+3
4 1
Đokobatina
04. 10. 2026 20.56
Dejte štet te cente, pa a ste normalni? Čez 100 let se nam bodo zanamci tako smejali, kaj vse smo dopustili, da se je počelo. Nor svet!
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+4
5 1
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