Še zadnji dan za doplačilo dohodnine iz prvega svežnja

Finančna uprava RS (Furs) je konec marca v prvem svežnju odposlala 961.322 informativnih izračunov dohodnine za lani. Od teh jih je bilo sedem odstotkov z doplačili, 56 odstotkov pa z vračili.

Tisti zavezanci, ki so lani med letom plačali preveč akontacije dohodnine, so preplačane zneske prejeli na svoje bančne račune že najpozneje do konca maja, če morajo dohodnino doplačati, pa se jim rok izteka danes, torej 2. junija. Povprečni znesek doplačila znaša 443 evrov.