Še zadnji dan za ugovor zoper izračun dohodnine iz prvega svežnja

Če zavezanec kljub napačnim podatkom ugovora ne vloži, stori davčni prekršek, za katerega je zagrožena globa od 250 do 400 evrov, opozarjajo na Fursu. V ugovoru, ki ga je mogoče vložiti elektronsko prek sistema eDavki oz. osebno ali po pošti pri pristojnem finančnem uradu, pa je mogoče uveljavljati tudi olajšavo za vzdrževane družinske člane, če je zavezanec ni že prej.

Letos se je zgodilo, da nekaterim prostovoljnim gasilcem in pripadnikom civilne zaščite zaradi tehnične napake ni bila priznana olajšava, do katere so upravičeni od leta 2022. Tem ugovorov ni treba vlagati, saj bo finančna uprava napako odpravila sama.