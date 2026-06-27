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Gospodarstvo

Še zadnji dnevi za izplačilo regresa: razlike segajo do 1500 evrov

Ljubljana, 27. 06. 2026 08.25 pred 41 minutami 1 min branja 6

Avtor:
Danica Jovanović
Regres

Izteka se rok za izplačilo letnih regresov – obveznega dodatka, ki ga poznamo predvsem v Sloveniji in v delu balkanske regije. Drugod pa ga nadomeščajo trinajste plače ali dopustniški bonusi. Večina delodajalcev je regres sicer že izplačala. V katerih podjetjih so delavci prejeli najvišje zneske?

Kot običajno so najvišje regrese prejeli zaposleni v zavarovalništvu, bančništvu in farmacevtski industriji.

Zaposleni v Zavarovalnici Triglav so prejeli 3000 evrov bruto regresa, v OTP Banki pa 2830 evrov bruto. Približno 2790 evrov neto za dopust so namenili zaposlenim v Telekomu Slovenije in Generali, medtem ko so v Slovenskih železnicah izplačali 2630 evrov.

Med trgovci so bili pri regresu enotni Spar, Hofer in Lidl, saj so zaposlenim nakazali po 2000 evrov. Sledi Petrol z izplačilom v višini 1950 evrov, medtem ko so zaposleni v Mercatorju prejeli slabih 1500 evrov.

Podatki Finančne uprave Republike Slovenije kažejo, da skupni znesek izplačanih regresov v zadnjih letih narašča. Lani so delodajalci skupaj izplačali 1,46 milijarde evrov, kar je 6,4 odstotka več kot leto prej.

Podatkov za letošnje leto za zdaj še ni, saj imajo delodajalci čas za izplačilo regresa do 1. julija.

Neizplačilo regresa predstavlja prekršek, za katerega je predpisana globa v višini od 3000 do 20.000 evrov.

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KOMENTARJI6

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Djangoman
27. 06. 2026 09.07
Pri nas smo dobili tocno lanskega zmanjsanega za bozicnico. K je Lukec tolk govoril da se to ne bo zgodilo
Odgovori
0 0
Gutenberg
27. 06. 2026 08.53
Jasno, da (paradržavni) zavarovalničarji dobijo največ.
Odgovori
+0
2 2
zani10
27. 06. 2026 08.51
Kdo bo pa nakazal regres spjevcem?
Odgovori
+6
6 0
juventina10
27. 06. 2026 08.43
kako lepo,da so upokojenci zadnji,tik pred rokom.medtem ko v nekaterih podjetjih dobijo že marca.
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+2
4 2
seter73
27. 06. 2026 08.48
kaj majo penzionisti soloh za dobivati regres za letni dolust??
Odgovori
-2
1 3
Prelepa Soča
27. 06. 2026 09.00
seter73... saj tvoja generacija itak sploh do penzije ne bo prišla, tako, da mlajši generaciji ne bo potrebno pljuvati, tako, kot ti.
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+2
2 0
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