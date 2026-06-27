Še zadnji dnevi za izplačilo regresa: razlike segajo do 1500 evrov

Kot običajno so najvišje regrese prejeli zaposleni v zavarovalništvu, bančništvu in farmacevtski industriji.

Zaposleni v Zavarovalnici Triglav so prejeli 3000 evrov bruto regresa, v OTP Banki pa 2830 evrov bruto. Približno 2790 evrov neto za dopust so namenili zaposlenim v Telekomu Slovenije in Generali, medtem ko so v Slovenskih železnicah izplačali 2630 evrov.

Med trgovci so bili pri regresu enotni Spar, Hofer in Lidl, saj so zaposlenim nakazali po 2000 evrov. Sledi Petrol z izplačilom v višini 1950 evrov, medtem ko so zaposleni v Mercatorju prejeli slabih 1500 evrov.

Podatki Finančne uprave Republike Slovenije kažejo, da skupni znesek izplačanih regresov v zadnjih letih narašča. Lani so delodajalci skupaj izplačali 1,46 milijarde evrov, kar je 6,4 odstotka več kot leto prej.

Podatkov za letošnje leto za zdaj še ni, saj imajo delodajalci čas za izplačilo regresa do 1. julija.

Neizplačilo regresa predstavlja prekršek, za katerega je predpisana globa v višini od 3000 do 20.000 evrov.