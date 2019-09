Se zaradi upočasnitve gospodarstva obetajo rezi v proračun?

Ko bo napoved gospodarske rasti za srednjeročno obdobje znana, bo vlada lahko dokončno oblikovala predloga proračunov in ostalih proračunskih dokumentov za leti 2020 in 2021. Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (Umar), ki napoved makroekonomskih gibanj objavlja spomladi in jeseni, je konec marca za letos napovedal 3,4-odstotno gospodarsko rast. Za prihodnje leto jo je postavil pri 3,1 odstotka, za leto 2021 pa nekaj pod tremi odstotki.