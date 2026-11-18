Leta 2021 so bili sodelavci pri OpenAI, podjetju, ki je pozneje s ChatGPT umetno inteligenco približalo milijonom uporabnikov. Toda sedem zaposlenih se je odločilo oditi in ustanoviti lastno podjetje. Njihova zamisel je bila razvijati zmogljive sisteme umetne inteligence, pri tem pa več pozornosti nameniti njihovi varnosti, razumevanju delovanja in obvladovanju tveganj. Nastalo je podjetje Anthropic, danes najbolj znano po umetnointeligenčnem pomočniku Claude. Pet let pozneje se pripravlja na prihod na ameriško borzo. Delnice naj bi ponudili po ceni od 70 do 78 dolarjev. Če bo dosežena najvišja predvidena cena, bodo lastniški deleži ustanoviteljev vredni najmanj 18,5 milijarde dolarjev na posameznika. To sicer še ne pomeni, da bodo imeli toliko denarja na bančnih računih. Gre za ocenjeno vrednost njihovih delnic, ki se lahko po začetku trgovanja spremeni. A zaenkrat kaže, da bo vstop na borzo več kot uspešen. Kdo so ljudje, ki so v samo petih letih iz neznanega zagonskega podjetja ustvarili tehnološkega velikana?

Claude FOTO: Shutterstock

Dario Amodei: Znanstvenik, ki ga je očetova smrt usmerila v biologijo

Dario Amodei, 43-letni izvršni direktor Anthropica, je osrednja osebnost podjetja. Odraščal je v San Franciscu, kjer so ga sošolci poznali po izjemnih učnih dosežkih, hitrosti na tekaški stezi in zanimanju za vprašanja, s katerimi se danes ukvarjajo vodilni raziskovalci umetne inteligence, piše BBC. Že v mladosti ga je zanimalo, ali bi lahko stroji nekoč razvili zavest in ali bi tehnologija lahko bistveno podaljšala človeško življenje. Sprva je študiral fiziko na univerzah Princeton in Stanford. Toda smrt očeta zaradi hepatitisa C je pomembno vplivala na njegovo življenjsko pot. Usmeril se je v biologijo in biomedicinske znanosti. Pred prihodom v OpenAI je delal pri kitajskem tehnološkem podjetju Baidu in Googlu. Leta 2020 pa so se začela poglabljati njegova nesoglasja glede razvoja umetne inteligence. Skrbelo ga je, da nekateri v podjetju dajejo prednost dobičku pred varnostjo. Odločil se je oditi. Z njim je odšla tudi njegova sestra Daniela in še pet sodelavcev. Danes vodi podjetje, katerega vrednost presega bilijon dolarjev.

Daniela Amodei: Sestra, ki vodi poslovanje tehnološkega velikana

Daniela Amodei, 39-letna predsednica Anthropica, ima precej drugačno izobrazbo od svojega brata. Študirala je angleško književnost na kalifornijski univerzi v Santa Cruzu, nato pa delala za demokratskega kongresnika Matta Cartwrighta. Pozneje je bila zaposlena pri finančnotehnološkem podjetju Stripe, kjer je vodila operativno upravljanje tveganj. Z bratom sta si bila blizu že med odraščanjem, pozneje pa sta v San Franciscu skupaj s prijatelji celo živela v istem stanovanju. Daniela pravi, da sta se z bratom vedno dobro razumela. V šali se spominja, da ga je pri eni stvari vendarle prehitela: vegetarijanka je postala pred njim, nato pa se ji je pridružil še Dario. Danes v Anthropicu vodi izvršno ekipo ter usklajuje raziskave, inženiring, razvoj izdelkov, upravljanje podjetja in komercialno poslovanje. Če je njen brat obraz ambiciozne tehnološke vizije, je Daniela ena ključnih oseb, ki skrbi, da podjetje dejansko deluje.

Tom Brown: Od aplikacije za druženje do računalniške infrastrukture

39-letni Tom Brown je bil eden od zaposlenih, ki so leta 2021 sledili Dariju in Danieli Amodei. Pri OpenAI je vodil inženirsko delo pri razvoju modela GPT-3, pred tem pa je pri Googlu sodeloval pri projektu DeepMind. Njegova podjetniška pot se ni začela z umetno inteligenco. Bil je soustanovitelj aplikacije Grouper, ki je skupinam prijateljev pomagala organizirati skupna druženja ob pijači. Danes je v Anthropicu odgovoren za nekaj bistveno zahtevnejšega: zagotavljanje računske infrastrukture, brez katere sodobni modeli umetne inteligence sploh ne bi mogli delovati. Kot glavni direktor za računske zmogljivosti skrbi za to, kako podjetje pridobiva in uporablja računalniške vire. Brown je javno podprl tudi stališča ameriškega predsednika Donalda Trumpa glede podatkovnih centrov, za katere meni, da so izjemno pomemben vir gospodarske blaginje.

Anthropic FOTO: Profimedia

Jack Clark: Britanski novinar, ki je postal eden vodilnih ljudi umetne inteligence

Jack Clark je med sedmerico posebnost. Je edini, ki ne prihaja iz Severne Amerike, in eden redkih, ki nima naravoslovne izobrazbe. 37-letnik prihaja iz Brightona v Veliki Britaniji. Na Univerzi East Anglia je študiral angleško književnost in kreativno pisanje. Kariero je začel kot tehnološki novinar. Pisal je za ZDNet UK, The Register in Bloomberg ter spremljal razvoj računalništva in novih tehnologij. Navdušenje nad umetno inteligenco ga je pripeljalo v OpenAI, kjer je najprej delal na področju komuniciranja, pozneje pa postal direktor za javne politike. Danes je v Anthropicu vodja področja javne koristi, obenem pa vodi Anthropic Institute, raziskovalno ustanovo, ki se ukvarja z vplivom umetne inteligence na družbo. Njegova pot od novinarstva do vodstva enega najvrednejših tehnoloških podjetij je dokaz, da pri razvoju umetne inteligence niso pomembni samo programerji in matematiki, temveč tudi ljudje, ki razumejo družbene posledice tehnologije.

Jared Kaplan: Fizik, ki pomaga napovedovati razvoj umetne inteligence

42-letni Jared Kaplan je glavni znanstveni direktor Anthropica in vodi tehnične raziskave podjetja. Doktoriral je iz fizike na Harvardu, poleg dela v podjetju pa je tudi izredni profesor na Univerzi Johns Hopkins v Baltimoru. Njegov najpomembnejši prispevek k razvoju umetne inteligence so raziskave tako imenovanih zakonitosti skaliranja. Gre za matematične vzorce, ki pomagajo pojasniti, kako se delovanje umetnointeligenčnih modelov spreminja z večanjem njihove velikosti, količine podatkov za učenje in računske moči. Takšne raziskave tehnološkim podjetjem pomagajo predvidevati, kakšne rezultate bi lahko dosegla z večjimi in zmogljivejšimi modeli. Kaplan tako sodeluje pri oblikovanju znanstvenih temeljev, na katerih Anthropic gradi naslednje generacije umetne inteligence.

Soustanovitelj podjetja za umetno inteligenco Anthropic Chris Olah FOTO: AP

Chris Olah: Znanstvenik, ki se o morali umetne inteligence pogovarja z verskimi voditelji

34-letni Chris Olah se ukvarja z enim najzahtevnejših vprašanj sodobne umetne inteligence: kaj se pravzaprav dogaja znotraj velikih nevronskih mrež? V Anthropicu vodi raziskave interpretabilnosti oziroma razumevanja notranjega delovanja umetnointeligenčnih modelov. Pred tem je podobno področje raziskoval pri OpenAI, še prej pa je bil raziskovalec v Googlovem oddelku Google Brain. Njegova izobraževalna pot je neobičajna. Kanadčan je predčasno zapustil Univerzo v Torontu, pozneje pa prejel 100.000 dolarjev vredno štipendijo Thiel Fellowship, namenjeno nadarjenim posameznikom, ki želijo razvijati svoje zamisli zunaj običajne univerzitetne poti. Toda Olahovo zanimanje presega računalniške modele. Po poročanju New York Timesa je velik del zadnjega leta organiziral srečanja z verskimi voditelji različnih veroizpovedi. Z njimi naj bi raziskoval odnos med moralo in umetno inteligenco. Vprašanja, s katerimi se ukvarja, postajajo vse pomembnejša: kako razumeti odločitve umetnointeligenčnih sistemov, kako ugotoviti, zakaj se vedejo na določen način, in kako zagotoviti, da bodo delovali skladno s človeškimi vrednotami?

Sam McCandlish: Najmanj izpostavljeni soustanovitelj, ki bo prav tako milijarder