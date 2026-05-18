Šef IEA: Komercialne zaloge nafte kopnijo zelo hitro

Marčna sprostitev strateških rezerv nekaterih velikih gospodarstev, članic Mednarodne agencije za energijo (IEA), je sicer prinesla dodatnih 2,5 milijona 159-litrskih sodov na dan, "a komercialne zaloge niso neomejene", je ob robu srečanja finančnih ministrov skupine sedmih industrijsko najbolj razvitih držav na svetu (G7) v Parizu dejal izvršni direktor IEA Fatih Birol. "Komercialne zaloge se tako zmanjšujejo ... Mislim, da trenutno kopnijo zelo hitro," je poudaril po poročanju francoske tiskovne agencije AFP. "Ostaja nam še nekaj tednov, a mislim, da se moramo zavedati tega hitrega zmanjševanja," je dodal.

Pri komercialnih zalogah gre za tiste zaloge nafte, ki so na voljo za prodajo, njihovo upadanje pa krepi strahove pred pomanjkanjem goriva v času poletne sezone povečanega povpraševanja v cestnem prometu, pa tudi pred pomanjkanjem letalskega goriva. Obenem tak razvoj dogodkov povečuje tudi bojazen pred dodatno rastjo cen goriv, ki so se od ameriško-izraelskega napada na Iran že tako ali tako močno podražila.