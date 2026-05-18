Gospodarstvo

Šef IEA: Komercialne zaloge nafte kopnijo zelo hitro

Pariz, 18. 05. 2026 15.45 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA K.H.
Svet in nafta

Komercialne zaloge nafte se zaradi še naprej omejene oskrbe z Bližnjega vzhoda zmanjšujejo zelo hitro, je dejal izvršni direktor Mednarodne agencije za energijo. S tem je ponovil opozorila iz mesečnega poročila agencije, objavljenega minuli teden.

Marčna sprostitev strateških rezerv nekaterih velikih gospodarstev, članic Mednarodne agencije za energijo (IEA), je sicer prinesla dodatnih 2,5 milijona 159-litrskih sodov na dan, "a komercialne zaloge niso neomejene", je ob robu srečanja finančnih ministrov skupine sedmih industrijsko najbolj razvitih držav na svetu (G7) v Parizu dejal izvršni direktor IEA Fatih Birol.

"Komercialne zaloge se tako zmanjšujejo ... Mislim, da trenutno kopnijo zelo hitro," je poudaril po poročanju francoske tiskovne agencije AFP. "Ostaja nam še nekaj tednov, a mislim, da se moramo zavedati tega hitrega zmanjševanja," je dodal.

Pri komercialnih zalogah gre za tiste zaloge nafte, ki so na voljo za prodajo, njihovo upadanje pa krepi strahove pred pomanjkanjem goriva v času poletne sezone povečanega povpraševanja v cestnem prometu, pa tudi pred pomanjkanjem letalskega goriva. Obenem tak razvoj dogodkov povečuje tudi bojazen pred dodatno rastjo cen goriv, ki so se od ameriško-izraelskega napada na Iran že tako ali tako močno podražila.

Birol je z današnjimi besedami ponovil opozorila iz mesečnega poročila IEA, objavljenega minuli teden. V njem je agencije zapisala, da države zaradi motenj v oskrbi, ki jih je povzročila vojna na Bližnjem vzhodu, rekordno hitro izkoriščajo zaloge nafte in strateške rezerve. Svetovne zaloge so se aprila zmanjšale za dodatnih 117 milijonov sodov, potem ko so se marca za 129 milijonov sodov.

Finančni ministri članic skupine G7 in EU ter vodilni predstavniki nekaterih ključnih mednarodnih ustanov se danes sestajajo v francoski prestolnici, da bi med drugim našli skupne odgovore na gospodarske težave, ki jih povzroča dogajanje na Bližnjem vzhodu. Srečanje je tudi priprava na vrh G7 prihodnji mesec v Evianu ob Ženevskem jezeru.

iea mednarodna agencija za energijo bližnji vzhod fatih birol

