Povišica, regres, nagrada: skupaj dobrih 20 tisoč evrov za prvega moža SDH

V drugo gre, kot kaže, lažje. Po lanskem neuspelem dvigu plače na 18.000 evrov, sta si šef slovenskega državnega holdinga Žiga Debeljak in njegov namestnik Janez Tomšič zdaj vendarle popravila plače. Nadzorniki so potrdili njun predlog, da se jima plače uskladijo z inflacijo in sicer za isti odstotek, kot so zrasle plače v javnem sektorju. Šefa, ki bdita nad dobrimi 11 milijardami državne srebrnine, sta si ob tem izplačala dva tisočaka regresa in eno bruto plačo nagrade. Skupaj dobrih 20 tisoč evrov. Elita je spet najprej poskrbela zase, so kritični sindikalni zastopniki zaposlenih v družbah SDH.