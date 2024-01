Seja sveta ECB v znamenju iskanja signalov glede preobrata v denarni politiki

Večjih novosti tokrat najverjetneje ni pričakovati niti na področju umika iz kriznih programov odkupov vrednostnih papirjev, potem ko je svet ECB na zadnji lanski seji svet ta umik nekoliko pospešil.

A če so ob koncu 2023 ob izrazitem umirjanju inflacije trgi začeli pričakovati zgodnejši preobrat v obrestni politiki in se je med vlagatelji začelo širiti ugibanje, da bi do prvih rezov lahko prišlo že zgodaj spomladi, so bili v zadnjih tednih trgi deležni več hladnih tušev.

Po eni strani zaradi zaostrovanja razmer na Bližnjem vzhodu in posledičnih novih težav v oskrbnih verigah grozijo vnovični inflacijski šoki, inflacija pa se je v zadnjem lanskem mesecu že tako ali tako malenkost zvišala, obenem pa so tudi vodilni predstavniki ECB jasno dali vedeti, da bo do posegov v obrestne mere prišlo šele, ko bodo v svetu centralne banke povsem prepričani, da se letna rast cen vzdržno približuje srednjeročnemu cilju dveh odstotkov.

Po zadnjih predvidevanjih bi lahko bili v ECB na presojo o ustreznosti znižanja obrestnih mer pripravljeni šele sredi leta oz. poleti.