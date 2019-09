V Sloveniji se radi pohvalimo, da smo vinorodna dežela z odličnim vinom. Toda realnost manjših in srednje velikih vinogradnikov je vse prej kot lahka. Mnogi ne vedo, kam z grozdjem, saj ga ne morejo prodati, odkupne cene pa so tako nizke, da ne pokrijejo niti proizvodnih stroškov. Zato so mnogi prisiljeni v opuščanje vinogradov.