Seljaku poln mandat na čelu uprave Telekoma Slovenije

V družbi se je Seljak zaposlil leta 1997. Leta 2004 je postal vodja službe skrbništva telekomunikacijskega kabelskega omrežja, dve leti pozneje pa je kot direktor sektorja za vključevanje in odpravo napak sodeloval pri prenovi poslovnih procesov na področju zagotavljanja storitev poslovnim in rezidenčnim uporabnikom. Pred imenovanjem na mesto člana uprave družbe je vodil sektor za dostopovna omrežja.

Z imenovanjem Seljaka na mesto predsednika uprave so nadzorniki danes njegovo mesto zapolnili z Matjažem Beričičem. Ta bo odgovoren za področje tehnologije, štiriletni mandat pa mu prav tako nastopi danes, izhaja iz sporočila Telekoma.

Beričič je kariero leta 1998 začel v takratni družbi Simobil, leta 2007 pa se je kot vodja sektorja za jedrno omrežje pridružil takratnemu Mobitelu, ki je bila del Skupine Telekom Slovenije. Beričič je letos kot direktor prevzel vodenje organizacijske enote IKT in storitve omrežja, v okviru katere je bil med drugim odgovoren za razvoj tehnologij jedrnega omrežja, IT infrastrukture in aplikacij ter tehnično podporo uporabnikom, so strnili v Telekomu.

Kürner Čadova: Pred Telekomom Slovenije številni izzivi

S Seljakovim in Beričičevim imenovanjem je tako uprava Telekoma znova v popolni sestavi. Poleg njiju jo sestavljajo še Ranko Jelača, ki je odgovoren za področje prodaje in marketinga,Vida Žurga, odgovorna za finančno področje, in delavska direktorica Špela Fortin.

Predsednica nadzornega sveta Telekoma Slovenije Barbara Kürner Čad je na današnji seji izpostavila, da so pred Telekomom Slovenije številni izzivi, povezani z uresničevanjem zastavljenega strateškega poslovnega načrta ter novimi razvojnimi in tehnološkimi mejniki.

"Telekom Slovenije zato na eni strani potrebuje kontinuiteto vodenja, kar družbi zagotavlja stabilnost, hkrati pa predvsem odlično poznavanje in izkušnje na področju telekomunikacij, ki bodo izrazito pomembne v prihodnjem razvojnem obdobju," je izpostavila.

Seljak se je po besedah prve nadzornice pri dosedanjem vodenju družbe izkazal kot preudaren menedžer z občutkom za razvoj poslovanja ter kot strokovnjak, ki področje telekomunikacij in trende odlično pozna. Tudi Beričič po njeni oceni v upravo prinaša bogato znanje in izkušnje s področja tehnologije, kjer v prihodnje pričakujejo razvoj novih poslovnih modelov.