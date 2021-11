Ob petkih in nedeljah dodatna poleta med Ljubljano in Beogradom

Letalski prevoznik Air Serbia bo zaradi povečanega povpraševanja še v tem mesecu povečal število poletov med Ljubljano in Beogradom. K obstoječim sedmim bo 14. novembra dodal še dva dodatna poleta in tako med prestolnicama opravil devet letov na teden. Za okrepitev so se odločili ob koncih tedna. Čeprav je prehajanje meja znotraj evropskega prostora še vedno omejeno, povpraševanje po potovanjih narašča in ponudba poletov se občutno povečuje, zadovoljno pravijo na brniškem letališču.

Po trenutnih napovedih upravljalca ljubljanskega letališča, družbe Fraport Slovenija, bo v zimski sezoni, ki je začela veljati konec preteklega tedna in bo trajala do 26. marca 2022, 13 letalskih prevoznikov ponujalo 14 neposrednih letalskih povezav v 12 držav po svetu. V Beograd vsak dan v tednu letijo letala Air Serbia, od 14. novembra bosta dodatna leta še ob petkih in ob nedeljah, lete v Bruselj pa štirikrat tedensko ponuja Brussels Airlines, ki bo decembra prešel na šest letov. Povezavo z belgijsko prestolnico ponuja tudi nizkocenovni prevoznik Wizz Air, na letališče Charleroi leti dvakrat tedensko. Flydubai trikrat na teden leti v Dubaj, Turkish Airlines petkrat na teden v Istanbul, Easyjet pa štirikrat na teden na londonski Gatwick. Od sredine decembra bo v London letel tudi Wizz Air, in sicer trikrat na teden na letališče Luton. Največje število tedenskih letov z ljubljanskega letališča v zimski sezoni ponuja Lufthansa, ki v Frankfurt leti dvakrat dnevno in z nočitvami ponuja tudi zgodnje jutranje lete. Aeroflot v Moskvo leti trikrat na teden. Enajst letov tedensko v Pariz ponuja Air France, z Air Montenegro je mogoče dvakrat tedensko leteti v Podgorico, z LOT Polish Airlines šestkrat tedensko v Varšavo, s Swiss Air Lines pa štirikrat tedensko v Zürich.