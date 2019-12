Sestanek slovenskih dobaviteljev in predstavnikov Mercatorja padel v vodo

Predstavniki Mercatorja in Fortenove naj bi se danes srečali s predstavniki Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) in slovenskimi dobavitelji. Podpisali naj bi memorandum o soglasju, ki bi urejal odnose med Mercatorjem in dobavitelji, a se je GZS za sestanek opravičila in predlagala, naj se ga prestavi na začetek januarja, so sporočili iz Mercatorja.

V Mercatorju in Fotenovi so izrazili obžalovanje, da se predstavniki slovenskih dobaviteljev sestanka niso uspeli udeležiti. Na njem bi namreč po njihovih navedbah podpisali memorandum o soglasju o ureditvi odnosov med Mercatorjem in njegovimi dobavitelji ter potrdil sedež upravljanja skupine Mercator, ki ostaja v Sloveniji.