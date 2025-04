Seul bo za zaščito industrije čipov namenil skoraj pet milijard dolarjev

ZDA so za Južno Korejo zelo pomemben trg, njeni industriji čipov in avtomobilov pa sta ob uvedenih in napovedanih carinah na uvoz v ZDA zelo ranljivi.

Na račun nove ameriške trgovinske politike je v zadnjih dneh na južnokorejski borzi prišlo do velikih padcev tečajev južnokorejskih tehnoloških podjetij Samsung in SK Hynix.

Seul je zato danes napovedal ukrepe za zaščito industrije čipov. Naslednje leto bo tako v to svojo ključno gospodarsko panogo vložil dodatnih 4,9 milijarde dolarjev (4,3 milijarde evrov).

"Pripravljen je bil agresiven fiskalni naložbeni načrt, ki bo lokalnim podjetjem pomagal pri obvladovanju naraščajočih izzivov v svetovni tekmi čipov," je v sporočilu za javnost zapisalo južnokorejsko ministrstvo za finance.

Ameriški predsednik Donald Trump je 2. aprila napovedal obsežne t. i. vzajemne carine. Za Južno Korejo bi morale biti 25-odstotne, a so jih v Washingtonu nato zamrznili za 90 dni.

So pa ostale v veljavi 25-odstotne carine na uvoz jekla in aluminija ter avtomobilov v ZDA, ob tem pa tudi 10-odstotne carine na preostalo blago. Prav tako je Trump v nedeljo sporočil, da bo ta teden razkril carine na čipe.