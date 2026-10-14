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Gospodarstvo

Severnoprimorska regija z najnižjo brezposelnostjo, kadre iščejo preko meje

Nova Gorica, 14. 10. 2026 18.27 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
STA Ne.M.
Nova Gorica

V Severnoprimorski regiji je stopnja brezposelnosti nižja od slovenskega povprečja. Konec julija je bila 2,9-odstotna, državno povprečje je bilo 4,4 odstotka. Prav zaradi nizke stopnje brezposelnosti imajo številni delodajalci težave pri pridobivanju ustrezno usposobljenega kadra, zato ga iščejo tudi preko državne meje.

"Težava je v tem, da imajo tudi druge evropske države potrebe po kadrih na istih področjih dela. Mogoče prav zaradi tega narašča število dnevnih migracij med Slovenijo in Italijo. V zadnjem letu se je število delavcev, ki dnevno prehajajo državno mejo zaradi zaposlitve, povečalo," je na današnji novinarski konferenci pred kariernim sejmom v Novi Gorici povedala svetovalka za Evropsko mrežo služb za zaposlovanje (EURES) na območnih služb Zavoda RS za zaposlovanje Nova Gorica in Koper Karmen Furlan.

Tako v Sloveniji kot drugih evropskih državah iščejo predvsem delavce v zdravstvu, zdravnike, kuharje, delavce v gostinstvu in gradbeništvu. "Močna je tudi sezonska mobilnost, ko v posameznih državah potrebujejo določene delavce le za specifična dela, predvsem v turizmu in kmetijstvu," je še dejala.

V Sloveniji je po podatkih iz sredine lanskega leta delalo skoraj 19.000 državljanov iz drugih držav EU, med njimi je bilo 56 odstotkov državljanov Hrvaške, sledijo jim državljani Bolgarije, Italije in na četrtem mestu Madžarske.

Nova Gorica
Nova Gorica
FOTO: Bobo

Najnižja stopnja brezposelnosti v državi

Čeprav se je v primerjavi z julijem 2025 stopnja registrirane brezposelnosti zvišala za 0,2 odstotne točke, je novogoriška območna služba zavoda za zaposlovanje še vedno tista z najnižjo stopnjo registrirane brezposelnosti v državi. Julija je znašala 2,9 odstotka, v Sloveniji pa je bila 4,4-odstotna. V okviru območne službe je bila medtem najnižja na območju, ki ga pokriva Uradu za delo Tolmin, je povedala namestnica direktorice novogoriške enote zavoda za zaposlovanje Urška Domnik.

Trenutnih iskalcev zaposlitve je 1475. Med njimi je največ starejših od 50 let. Okoli 40 odstotkov brezposelnih je tako starejših, približno deset odstotkov pa tistih v skupini med 25 in 30 leti.

Na današnjem kariernem sejmu v Novi Gorici se je sicer predstavilo 23 delodajalcev iz različnih panog s širšega goriškega območja. Predstavili so možnosti dolgoročnega sodelovanja ter možnosti zaposlitev, med drugim tudi priložnosti za invalide ter starejše brezposelne osebe.

Največ prostih delovnih mest na Goriškem je trenutno v izobraževanju, zdravstvu, socialnem varstvu, predelovalnih dejavnostih in gradbeništvu.

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