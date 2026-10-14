Severnoprimorska regija z najnižjo brezposelnostjo, kadre iščejo preko meje

"Težava je v tem, da imajo tudi druge evropske države potrebe po kadrih na istih področjih dela. Mogoče prav zaradi tega narašča število dnevnih migracij med Slovenijo in Italijo. V zadnjem letu se je število delavcev, ki dnevno prehajajo državno mejo zaradi zaposlitve, povečalo," je na današnji novinarski konferenci pred kariernim sejmom v Novi Gorici povedala svetovalka za Evropsko mrežo služb za zaposlovanje (EURES) na območnih služb Zavoda RS za zaposlovanje Nova Gorica in Koper Karmen Furlan.

Tako v Sloveniji kot drugih evropskih državah iščejo predvsem delavce v zdravstvu, zdravnike, kuharje, delavce v gostinstvu in gradbeništvu. "Močna je tudi sezonska mobilnost, ko v posameznih državah potrebujejo določene delavce le za specifična dela, predvsem v turizmu in kmetijstvu," je še dejala.

V Sloveniji je po podatkih iz sredine lanskega leta delalo skoraj 19.000 državljanov iz drugih držav EU, med njimi je bilo 56 odstotkov državljanov Hrvaške, sledijo jim državljani Bolgarije, Italije in na četrtem mestu Madžarske.