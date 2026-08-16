S carinami nad kitajske spletne velikane: je pošiljk manj?

Kot so pojasnili na Fursu, so v letošnjem juliju v Sloveniji ocarinili 8955 pošiljk, kar je malo več kot 40 odstotkov manj kot v mesecu juniju. Ob tem opozarjajo, da priljubljena kitajska spletna trgovca Temu in Shein, ki sta tudi ena od večjih ponudnikov, pošiljk zanemarljive vrednosti sploh ne carinita pri nas. Carinska zakonodaja namreč omogoča, da se pošiljke lahko carinijo tudi v drugi državi članici in tam opravijo vse carinske formalnosti, v namembno državo članico pa se opravi samo dobava. Če je denimo pošiljka carinjena na Madžarskem ali v Belgiji, bo dajatev, ki jo je uvedla EU, obračunana v tej državi. Po carinjenju se pošiljka nato obravnava kot unijsko blago in gre naprej brez ponovnega uvoznega carinjenja v državo, v kateri se nahaja kupec. Evropska unija želi z ukrepom omejiti naraščajočo prevlado kitajskih spletnih prodajalcev, ki na evropskem trgu prodajo milijarde poceni izdelkov. Posledice takšnega poslovanja so visoka stopnja goljufij, nelojalna konkurenca evropskim trgovcem ter povečana zdravstvena tveganja za potrošnike. Leta 2024 je denimo v EU vstopilo 4,6 milijarde malih spletnih pošiljk, leto kasneje pa že skoraj šest milijard. Po podatkih Evropske komisije so inšpekcijski nadzori, opravljeni leta 2025 v celotni Uniji, razkrili zaskrbljujoče neskladnosti. Več kot 60 odstotkov pregledanih izdelkov iz tretjih držav ni izpolnjevalo standardov EU zaradi manjkajočih oznak, prepovedanih sestavin ali manka zahtevane dokumentacije.

Shein je bil v zadnjih letih priljubljen med evropskimi potrošniki predvsem zaradi izjemno nizkih cen. FOTO: Shutterstock

Dajatev že obračunana v ceni

Kitajski spletni trgovci so se sicer že prilagodili na nove bruseljske ukrepe. Shein denimo vse carine predplača in jih upošteva v cenah. Pri tem pa so nekatere Sheinove pošiljke poslane iz skladišč znotraj EU, kjer te uvozne carine sploh ni. V tem primeru je izbire sicer manj, cene pa so višje. Evropska komisija zagotavlja, da dajatev v višini treh evrov ni davek za potrošnike, temveč le nadomešča zastarelo pravilo, na podlagi katerega so bili manjši paketi oproščeni carinjenja. Ob tem dodajajo, da je za plačilo dajatve odgovoren uvoznik blaga, le v redkih primerih pa bi se to breme preneslo na potrošnika. A evropske zveze potrošnikov opozarjajo, da se to v praksi že dogaja, zato pozivajo Bruselj k ukrepanju.

Spletno nakupovanje FOTO: AdobeStock

Shein v težavah

Shein, ki je dolgo trdil, da vrzeli v carinski politiki niso razlog za njegov uspeh, v letošnjem letu beleži precej slabše poslovne rezultate, bliskovita rast v ZDA in Evropi pa se je ustavila. V prvih treh mesecih letošnjega leta je vknjižil 99 milijonov dolarjev (87 milijonov evrov) izgube, v enakem obdobju lani pa je imel 395 milijonov dolarjev (347,2 milijona evrov) dobička. Po spletnem trgovcu so močno udarile nove ameriške tarife, dodatne stroške pa je prenesel v zvišanje cen za ameriški trg. V prvem četrtletju se je prodaja v primerjavi z enakim obdobjem lani zmanjšala za 14 odstotkov, je poročal CNBC. Slabše poslovne rezultate Shein pričakuje tudi zaradi sprememb v evropski carinski politiki. Kot so nedavno potrdili, bodo zvišali cene, da bi izravnali del stroškov, kar pa bi lahko kratkoročno vplivalo na obseg prodaje v Evropi.