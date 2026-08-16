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Gospodarstvo

S carinami nad kitajske spletne velikane: je pošiljk manj?

Ljubljana, 16. 08. 2026 11.43 pred 47 minutami 4 min branja 10

Avtor:
Maruša Slana
Shein

S 1. julijem je v Evropski uniji začela veljati nova politika carinjenja manjših paketov iz tretjih držav. Za vse pošiljke v vrednosti do 150 evrov, ki prispejo v EU, se tako zdaj obračuna pavšalna carina v višini treh evrov na izdelek. Na Finančni upravi so v prvem mesecu uvedbe novih pravil zabeležili malo več kot 40-odstotni upad števila ocarinjenih pošiljk v Slovenijo v primerjavi z mesecem junijem. A kdo na koncu plača dajatev, kupec ali trgovec?

Kot so pojasnili na Fursu, so v letošnjem juliju v Sloveniji ocarinili 8955 pošiljk, kar je malo več kot 40 odstotkov manj kot v mesecu juniju.

Ob tem opozarjajo, da priljubljena kitajska spletna trgovca Temu in Shein, ki sta tudi ena od večjih ponudnikov, pošiljk zanemarljive vrednosti sploh ne carinita pri nas. Carinska zakonodaja namreč omogoča, da se pošiljke lahko carinijo tudi v drugi državi članici in tam opravijo vse carinske formalnosti, v namembno državo članico pa se opravi samo dobava.

Če je denimo pošiljka carinjena na Madžarskem ali v Belgiji, bo dajatev, ki jo je uvedla EU, obračunana v tej državi. Po carinjenju se pošiljka nato obravnava kot unijsko blago in gre naprej brez ponovnega uvoznega carinjenja v državo, v kateri se nahaja kupec.

Evropska unija želi z ukrepom omejiti naraščajočo prevlado kitajskih spletnih prodajalcev, ki na evropskem trgu prodajo milijarde poceni izdelkov. Posledice takšnega poslovanja so visoka stopnja goljufij, nelojalna konkurenca evropskim trgovcem ter povečana zdravstvena tveganja za potrošnike. Leta 2024 je denimo v EU vstopilo 4,6 milijarde malih spletnih pošiljk, leto kasneje pa že skoraj šest milijard.

Po podatkih Evropske komisije so inšpekcijski nadzori, opravljeni leta 2025 v celotni Uniji, razkrili zaskrbljujoče neskladnosti. Več kot 60 odstotkov pregledanih izdelkov iz tretjih držav ni izpolnjevalo standardov EU zaradi manjkajočih oznak, prepovedanih sestavin ali manka zahtevane dokumentacije.

Shein je bil v zadnjih letih priljubljen med evropskimi potrošniki predvsem zaradi izjemno nizkih cen.
Shein je bil v zadnjih letih priljubljen med evropskimi potrošniki predvsem zaradi izjemno nizkih cen.
FOTO: Shutterstock

Dajatev že obračunana v ceni

Kitajski spletni trgovci so se sicer že prilagodili na nove bruseljske ukrepe. Shein denimo vse carine predplača in jih upošteva v cenah. Pri tem pa so nekatere Sheinove pošiljke poslane iz skladišč znotraj EU, kjer te uvozne carine sploh ni. V tem primeru je izbire sicer manj, cene pa so višje.

Evropska komisija zagotavlja, da dajatev v višini treh evrov ni davek za potrošnike, temveč le nadomešča zastarelo pravilo, na podlagi katerega so bili manjši paketi oproščeni carinjenja. Ob tem dodajajo, da je za plačilo dajatve odgovoren uvoznik blaga, le v redkih primerih pa bi se to breme preneslo na potrošnika. A evropske zveze potrošnikov opozarjajo, da se to v praksi že dogaja, zato pozivajo Bruselj k ukrepanju.

Spletno nakupovanje
Spletno nakupovanje
FOTO: AdobeStock

Shein v težavah

Shein, ki je dolgo trdil, da vrzeli v carinski politiki niso razlog za njegov uspeh, v letošnjem letu beleži precej slabše poslovne rezultate, bliskovita rast v ZDA in Evropi pa se je ustavila. V prvih treh mesecih letošnjega leta je vknjižil 99 milijonov dolarjev (87 milijonov evrov) izgube, v enakem obdobju lani pa je imel 395 milijonov dolarjev (347,2 milijona evrov) dobička.

Po spletnem trgovcu so močno udarile nove ameriške tarife, dodatne stroške pa je prenesel v zvišanje cen za ameriški trg. V prvem četrtletju se je prodaja v primerjavi z enakim obdobjem lani zmanjšala za 14 odstotkov, je poročal CNBC.

Slabše poslovne rezultate Shein pričakuje tudi zaradi sprememb v evropski carinski politiki. Kot so nedavno potrdili, bodo zvišali cene, da bi izravnali del stroškov, kar pa bi lahko kratkoročno vplivalo na obseg prodaje v Evropi.

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Tudi brez višjih stroškov v Evropi je Shein v regiji zabeležil znatno upočasnitev rasti. Leta 2025 se je prodaja v primerjavi s prejšnjim letom povečala le za približno devet odstotkov, kar je manj od 33-odstotne rasti med letoma 2023 in 2024.

Angela Lee, profesorica tveganega kapitala na poslovni šoli Columbia, je za CNBC ocenila, da regulativne spremembe predstavljajo resno tveganje za Sheinov poslovni model, ki je po njenih besedah v osnovi temeljil le na nizkih cenah.

"To je veliko bolj temeljna sprememba. To ni le nov strošek. Izgubljajo dostop do regulativne prednosti, ki je bila v samem središču njihovega poslovnega modela, zato je to zelo pomembna sprememba, saj spreminja način delovanja celotnega podjetja," je pojasnila.

Ob tem opozarja, da nizke cene ne predstavljajo velike prednosti pred konkurenco. "Če je to vaša edina prednost, jo je težko vzdrževati, saj to ne gradi zvestobe strank. Če namreč te iščejo le najnižjo ceno, bodo takoj, ko ne boste ponudili najnižje, zapustili vaše podjetje."

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KOMENTARJI10

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Vakalunga
16. 08. 2026 12.27
Kitajci imajo skoraj vse delovno silo, znanje, tehnologijo, trg in seveda surovine..Evropa ne more dobiti vojne zoper njih čeprav je to začela CARINE, takse, davki, prispevki, zakaj le za birokracijo za prenažrte javne sektorje, za rakete za Ukrajino, za socialo za migrante, podporo Palestinskim lenuhom.... to je najslabša možna pot in priznanje ne znamo boljši ste..))..
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+2
2 0
Vakalunga
16. 08. 2026 12.29
Za konec pa karkoli vzameš v ROKE zadaj piše made in CHINA..ne glede na izdelek..velikanov EVROPE
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0 0
Mac-tat
16. 08. 2026 12.26
Kitajsko blago 'dvomljive kvalitete' se kopiči na evropskih tleh in 'smradi' ter obremenjuje okolje, kar ljedem povzroča zdravstvene težave.
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0 0
Antenaa
16. 08. 2026 12.24
EU ni kos Kitajski. EU mislijo , da bo Kitajska pokleknila nastrada pa potrošnik EU. Kitajska je 150 let pred EU
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+2
2 0
MasteRbee
16. 08. 2026 12.21
Eu postaja Yugovina. Kdo drug bo plačal dodatne 3,66€ kot potrošnik, na vrednost recimo 1€??? Bolj neumnega ukrepa ni sprejel Vzhod v času komunizma.
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+3
3 0
Gaargamel
16. 08. 2026 12.31
Ti nimaš kej dost v glavi, a? Valjda ne bo noben tega plačal. Ampak bo kupil več izdelkov, da se mu bo splačalo:) sam veliko kupujem iz Japonske. Prej se mi je splačalo, če sem kupil za 12 eurov, zdaj pa se mi, če kupim za 15. Ponavadi pa itak kupil za 150:)
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0 0
IS58
16. 08. 2026 12.20
Enak izdelke so prodajali naši trgovci po mnogo višji ceni. Majica in kratke poletne hlače so prodajali po 50% popustu iz 64 € na 32€. Enaki komlet pa je bil na TEMU ju nekje 12€. Potem pa razmislimo o konkurenci.
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+4
4 0
Slavko BabIč
16. 08. 2026 12.15
Seveda, da je dodatni davek. Ravno tako če uvažaš iz Anglije ti nabijejo še dodatno teh 2,5 evra, poleg že standardno plačanega 22 % davka. Skratka nabili so še zraven 10 % trumpljove tarife!
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+2
4 2
kakorkoliže
16. 08. 2026 12.07
Konkurenca domačim trgovcem, ki preprodajajo kitajsko robo po 100% in več marži.
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+6
7 1
kakorkoliže
16. 08. 2026 12.06
Ko ne moreš več konkurirat začneš nabijat carine.
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+6
7 1
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