Shell napoveduje dolgoročno prisotnost v Sloveniji, išče nove lokacije

Shell je bil na slovenskem trgu že v 90. letih prejšnjega stoletja s tremi bencinskimi črpalkami, ki jih je nato prodal, po vstopu Slovenije v EU leta 2004 pa se je vrnil in imel do lani osem servisov z dizelskim gorivom za tovorna vozila. Od 39 servisov, ki jih je lani kupil od madžarskega Mola in avstrijskega OMV, jih 36 že deluje, preostali trije bodo v naslednjih dneh. S skupno 47 servisi bo imel v Sloveniji 12-odstotni tržni delež, je povedal direktor družbe Shell Adria Gregor Omejc.

Šlo je za nakup v paketu in možnosti glede lokacij so bile omejene, je dodal, zato si prizadevajo pridobiti nove lokacije, predvsem v osrednji Sloveniji – Shell v Ljubljani ni prisoten, prestolnici najbližja servisa sta na Brezovici in v Komendi – in na Gorenjskem. Med drugim si želijo postaviti servis ob ljubljanski obvoznici, kjer že imajo lokacijo, a je o časovnici še prezgodaj govoriti, je dejal Omejc.

Prav tako še ni mogel biti konkreten glede morebitne postavitve polnilnic za električna vozila na servisih v Sloveniji. Bo pa glede tega priložnost v prihodnje, tudi v luči evropske uredbe, po kateri bodo morale biti polnilnice na glavnih evropskih koridorjih postavljene na 60 kilometrov. "Ko se bo pojavila potreba, jih bo Shell imel tudi v Sloveniji," je povedal Omejc.

Shell, ki je prisoten v 80 državah sveta, sicer globalno svojo mrežo polnilnic hitro povečuje, v to letno vloži 500 milijonov evrov, je dejal Kapitany. Potrebe so po njegovih besedah v različnih delih sveta sicer zelo različne. Velik razmah je na Kitajskem, mrežo krepijo denimo tudi v Veliki Britaniji, Nemčiji, na Nizozemskem in na zahodni obali ZDA.

Ukvarjajo se s proizvodnjo in razvojem tudi na področju drugih alternativnih goriv, kot so biogoriva in vodik. Za slednjega imajo nekaj lokacij za polnjenje, npr. v Nemčiji, se pa področje ne razvija tako, kot bi si želeli, je dejal Kapitany. Po njegovih besedah polnilnic vodika v Sloveniji v bližnji prihodnosti ne načrtujejo.