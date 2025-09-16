Svetli način
Gospodarstvo

Šibko povpraševanje po e-avtomobilih: Ford bo v Kölnu odpustil 1000 delavcev

Köln, 16. 09. 2025 14.17 | Posodobljeno pred 20 minutami

Ameriški proizvajalec avtomobilov Ford bo v svoji tovarni v nemškem Kölnu v začetku prihodnjega leta ukinil 1000 delovnih mest, so sporočili iz podjetja. Odločitev so utemeljili s šibkim povpraševanjem po električnih avtomobilih.

Kot so pojasnili v Fordu, bodo z januarjem prešli z dvoizmenske na enoizmensko proizvodnjo.

Varčevalne ukrepe so sicer napovedali že pred nekaj manj kot letom dni. Lani so predvideli, da bodo do konca leta 2027 število zaposlenih zmanjšali za 2900.

Zaposleni, ki bodo odšli prostovoljno, lahko po navedbah nemške tiskovne agencije dpa pričakujejo precej visoke odpravnine. Prav tako naj ne bi bili na slabšem delavci na delovnih mestih v enotah, ki bodo prodane drugim podjetjem.

Zaposleni so sicer zaradi teh napovedi že maja organizirali stavko. Tovrstna ustavitev proizvodnje je bila prva, odkar je ameriški velikan v Kölnu leta 1930 odprt ta obrat.

Do kompromisa med sindikatom IG Metall in vodstvom o varčevalnih ukrepih je prišlo šele pred dvema tednoma. Podprlo ga je 93,5 odstotka delavcev.

Grickoficko
16. 09. 2025 14.39
E avti ne bodo dolgo obstali
Dr.Rugelj
16. 09. 2025 14.37
Te elektro drože so enostavno predrage, s premalo dosega, dvomim , da zdržijo tako dolgo, kot bencinarji ali dizli, nemogoče jih je prodati, ko somalo starejša,..naj se zgledujejo po kitajcih - njihove zadeve izgledajo vrhunsko, daljši dosegi in predvsem normalne cene !...
yolli
16. 09. 2025 14.37
Za izgubo službe naj se zahvalijo politikom v Bruslju.....
