Šibko povpraševanje po e-avtomobilih: Ford bo v Kölnu odpustil 1000 delavcev

Kot so pojasnili v Fordu, bodo z januarjem prešli z dvoizmenske na enoizmensko proizvodnjo.

Varčevalne ukrepe so sicer napovedali že pred nekaj manj kot letom dni. Lani so predvideli, da bodo do konca leta 2027 število zaposlenih zmanjšali za 2900.

Zaposleni, ki bodo odšli prostovoljno, lahko po navedbah nemške tiskovne agencije dpa pričakujejo precej visoke odpravnine. Prav tako naj ne bi bili na slabšem delavci na delovnih mestih v enotah, ki bodo prodane drugim podjetjem.

Zaposleni so sicer zaradi teh napovedi že maja organizirali stavko. Tovrstna ustavitev proizvodnje je bila prva, odkar je ameriški velikan v Kölnu leta 1930 odprt ta obrat.

Do kompromisa med sindikatom IG Metall in vodstvom o varčevalnih ukrepih je prišlo šele pred dvema tednoma. Podprlo ga je 93,5 odstotka delavcev.