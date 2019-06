SID banka izdala za 200 milijonov evrov obveznic

Obveznico so ponudili zaprtemu krogu institucionalnih vlagateljev. Povpraševanje po njih je preseglo 290 milijonov evrov, pri čemer je obveznico kupilo 46 odstotkov tujih in 54 odstotkov slovenskih vlagateljev. Med njimi so prevladovale banke, zavarovalnice in investicijski skladi.

Obveznica je izdana v mednarodnih klirinških hišah Euroclear in Clearstream in bo kotirala na dunajski borzi. Ročnost obveznice je sedem let, kuponska obrestna mera 0,125 odstotka in donos do dospetja 0,18 odstotka. Njeno izdajo sta vodili Erste Group Bank in NLB.

SID banka se pojavlja na mednarodnih kapitalskih trgih z izdajami obveznic od leta 2010, s čimer dopolnjuje druge vire financiranja, ki jih pridobiva doma in pri mednarodnih razvojnih finančnih institucijah, so še navedli v banki.