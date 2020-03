SID banka s paketom ukrepov za blažitev posledic koronavirusa, Furs o možnostih za podjetja

Ukrepi SID banke so osredotočeni na podjetja, ki se neposredno soočajo z negativnimi posledicami širjenja virusa, in na podjetja, ki potrebujejo likvidnost za zagotavljanje ponudbe proizvodov in storitev. Furs pa podjetjem ponuja obročno plačilo ali odlog plačila davka, ki pa ne veljata za akontacije davka, davčni odtegljaj ali socialne prispevke.

V SID banki so pripravili ukrepe v okviru programov neposrednega financiranja in financiranja v okviru posojilnih skladov ter programov, ki se izvajajo prek bank in hranilnic. "Upoštevaje urgentnost ukrepov, odločitve gospodarskega ministrstva in vlade bodo ti podjetjem na voljo v roku enega oz. najpozneje v štirih tednih,"so zapisali v sporočilu za javnost.

Ukrepi SID banke bodo na voljo najpozneje v štirih tednih.

Obstoječim in novim strankam bodo na razpolago krediti iz lastnih sredstev banke po ugodni obrestni meri in shemi de minimis za namen likvidnostnega financiranja podjetij, pri čemer bo kvota programa 50 milijonov evrov in jo bo mogoče koristiti šest mesecev. Ob tem so opozorili, da se zneski pomoči de minimis - pomoči, ki zaradi svoje višine ne izkrivljajo ali ogrožajo konkurence in ne predstavljajo državne pomoči - seštevajo. Razširitev programov V okviru posojilnih skladov, kjer v sodelovanju z ministrstvom nudijo neposredno financiranje podjetjem vseh gospodarskih sektorjev, bodo v banki razširili izvajanje programov v smeri opustitve maksimalne kapitaliziranosti podjetij, ki bo omogočila, da lahko mala in srednje velika podjetja ter samostojni podjetniki dobijo ugoden kredit za namen financiranja opredmetenih in neopredmetenih sredstev ter obratnega kapitala oz. poslovanja. "Predvidena kvota programa bo 50 milijonov evrov, ki jo bo mogoče koristiti eno leto. Znesek posameznega kredita bo od 100.000 do pet milijonov evrov z ugodno obrestno mero, ki bo pomenila pomoč de minimis, dobo kreditiranja med dve in 12 let ter možnost ustrezno potrebnih moratorijev na odplačilo glavnice,"so navedli.

V okviru posrednega financiranja lahko banke in hranilnice kot posrednice podjetjem, ki se soočajo z negativnimi posledicami virusa, in podjetjem, ki potrebujejo likvidnost, ponudijo sredstva SID banke po prilagojenih pogojih. FOTO: Shutterstock

Za sektor turizem bodo razširili program financiranja naložb v turizmu na način, da bo poleg namenov, ki so skladni s strategijo turizma, začasno omogočeno tudi financiranje obratnega kapitala podjetij. Pri tem bodo v SID banki proučili možnost širitve izvajanja programa na gostinsko dejavnost. Predvidena kvota razširjenega programa bo 100 milijonov evrov. Na področju instrumentov zavarovanja bodo predvsem za izvozna podjetja okrepili instrumente priprave na izvoz in zagotovitev kritja komercialnih tveganj, vezanih na posledice širjenja virusa na gospodarstvo. Ob tem bodo proučili možnost pokritja tveganj, ki izhajajo iz prekinitve dobaviteljskih verig, in zavarovanje vseh nekomercialnih tveganj. Sredstva SID banke po prilagojenih pogojih V okviru posrednega financiranja lahko banke in hranilnice kot posrednice podjetjem, ki se soočajo z negativnimi posledicami virusa, in podjetjem, ki potrebujejo likvidnost, ponudijo sredstva SID banke po prilagojenih pogojih. V ta namen se bo med drugim lahko s kreditom iz vira SID banke financiralo tudi do 100 odstotkov stroškov projekta oz. poslovanja, kredit pa se bo lahko v celoti namenil tudi za refinanciranje. Banke že imajo sredstva na razpolago, in sicer v višini 600 milijonov evrov. SID banka bo v okviru sklada skladov skupaj z ministrstvom in službo za razvoj in kohezijsko politiko proučila možnost vplačila dodatnih sredstev za namen povečanja finančnega instrumenta mikroposojil v okviru izvajanja evropske kohezijske politike, ki se izvaja prek Slovenskega podjetniškega sklada in Primorske hranilnice Vipava. Hkrati se pripravlja uvedba portfeljskih garancij, ki jih bodo sodelujoče banke in hranilnice lahko koristile pri financiranju podjetij za naložbe in tekoče poslovanje.

Predvidena kvota razširjenega programa bo 100 milijonov evrov. FOTO: Shutterstock

Kot so še navedli, so v primeru zaostrovanja razmer in nadaljnjega upočasnjevanja gospodarske rasti predvideni nadaljnji ukrepi. Med drugim so našteli možno aktivacijo protikrizne oz. proticiklične intervencije SID banke prek dodatnih skladov finančnega inženiringa in vzpostavitev dodatnih namenskih linij, ki bi bile namenjene financiranju zdravstvenih potreb. Furs o možnostih za podjetja

Za dodatna vprašanja s področja davkov za poslovne subjekte je sicer na voljo tudi enotna telefonska številka za celoten Furs. Ta je 08 200 1003.

Tudi Finančna uprava RS (Furs) je podrobneje opisala nekaj obstoječih možnosti, ki jih imajo podjetja na voljo za blažitev posledic širjenja novega koronavirusa. Med temi so obročno plačilo ali odlog plačila davka, ki pa ne veljata za akontacije davka, davčni odtegljaj ali socialne prispevke. Na Fursu so tako spomnili, da davčna zakonodaja že zdaj predvideva določene ugodnosti poslovnim subjektom, če imajo ti težave pri plačevanju davčnih obveznosti. To so pristojni povedali že po ponedeljkovem zasedanju strokovnega sveta za konkurenčno in stabilno poslovno okolje na gospodarskem ministrstvu, na kateri so potrdili paket ukrepov za pomoč gospodarstvu zaradi negativnih učinkov širjenja novega koronavirusa, danes pa je Furs poslal še nekaj več pojasnil. Poslovni subjekti, ki imajo težave pri plačevanju davkov, lahko po obstoječi zakonodaji zaprosijo za plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih ali odlog za obdobje 24 mesecev v primeru hujše gospodarske škode. Furs v tem primeru ugotavlja kriterije za nastanek hujše gospodarske škode. Med temi so v finančni upravi navedli primer, ko je zavezanec trajneje nelikviden ali je izgubil sposobnost pridobivanja prihodkov iz razlogov, na katere ni mogel vplivati in mu zato grozi hujša gospodarska škoda, z odlogom oz. obročnim plačilom davka pa bi škodo lahko preprečil.

Obrazci in dodatne informacije ter zahteve za koriščenje teh možnosti so na voljo na spletni strani Fursa, kjer pa opozarjajo, da sta odlog in obročno plačilo mogoča za plačilo poračuna na podlagi letnega davčnega obračuna, obračuna davka na dodano vrednost in inšpekcijske odločbe, ne pa za akontacije davka, davčni odtegljaj ali prispevke za socialno varnost.