Sij Acroni v poročilu: Odpraševalne naprave, manj porabe vode, zamenjava vrat

Kar se tiče zmanjševanja emisij, je Sij Acroni izvedel vrsto investicij v odpraševalne naprave. "V 10-letnem obdobju večjih naložb nam je uspelo količino prahu iz izpustov znižati za skoraj dve tretjini," so poudarili v družbi. Za zagotavljanje konstantne kakovosti jeklenega odpadka, ki se uporabi v proizvodnji jekla, pa so lani postavili linijo za magnetno separacijo, kar pozitivno učinkuje na emisije iz jeklarne.

V družbi Sij Acroni se je glavni naložbeni val začel z letom 1999. Kot so zagotovili, vlagajo v tehnologijo, ki zagotavlja najučinkovitejšo in okolju najprijaznejšo izrabo energije pri vseh delovnih procesih ter s tem znatno prispeva k razogljičenju. Skupina Sij je v zadnjih 12 letih v najsodobnejšo tehnologijo, kar ima pozitiven vpliv na okolje, vložila 348 milijonov evrov.

Kot so pojasnili na Občini Jesenice, Sij Acroni s krajevno skupnostjo dobro sodeluje in ob akutnejši problematiki oziroma konkretnejših pritožbah nudi takojšnja pojasnila. Da pa bi lahko, ne le krajanom, temveč tudi širši javnosti, ponudili še bolj strnjena pojasnila, pa so v podjetju na pobudo krajevne skupnosti in občine ta mesec izdelali posebno poročilo o zmanjševanju vplivov na okolje.

Krajane Slovenskega Javornika in Koroške Bele je decembra lani prestrašil rumeno-rjav oblak, ki se je pojavil nad obratom hladne valjarne. Izvor oblaka so v podjetju sicer takoj pojasnili in se zanj opravičili, a na podlagi pritožb, ki jih sprejemajo na Krajevni skupnosti Slovenski Javornik – Koroška Bela, krajane motijo tudi hrup, prah in ostalo onesnaženje, ki ga po njihovem mnenju povzroča največji zaposlovalec v občini.

V nekdanji Železarni Jesenice je bil vodni sistem urejen tako, da je precejšen del vode iz reke Save tekel skozi železarno. Skrbnejše gospodarjenje z vodo se je začelo z letom 2001, ko se je začel izvajati projekt zmanjševanja porabe hladilne vode. V letu 2021 so v družbi porabili približno petkrat manj vode kot pred 15 leti. Postavitvi čistilne naprave v letu 2007 pa je sledil tudi strm padec izpustov železa.

Za zmanjševanje hrupa so na vseh proizvodnih obratih namestili industrijska rolo vrata, ki omogočajo boljše tesnjenje pa tudi varnejšo uporabo. V vroči valjarni so v zadnjem obdobju za zmanjšanje hrupa na zunanjo steno namestili tudi fasadni panel. Različne investicije in ukrepe za zmanjšanje hrupa, ki so jih v poročilu podrobneje opisali, so izvedli tudi v obratu za predelavo debele pločevine in v jeklarni.

Poteka tudi urejanje območja odlagališča Javornik, kamor so se med letoma 1987 in 2008 odlagali odpadki, ki nastajajo pri proizvodnji jekla. Projekt ureditve območja so pripravili v letu 2019, dela pa so stekla lani. Njihov zaključek je predviden v letošnjem letu. Na območju bosta urejena plato in zatravljena brežina.

Certifikat s področja varstva okolja in energetske učinkovitosti

Kot poudarjajo v podjetju, je družba Sij Acroni že pred desetimi leti pridobila certifikata s področja varstva okolja in energetske učinkovitosti, ki se podeljuje družbam, ki stremijo k trajnostnim rešitvam in odgovornosti do varovanja okolja ter obenem učinkovito upravljajo z energijo. Pristopili so tudi k pridobivanju certifikata ResponsibleSteel za družbe, ki imajo vzpostavljen učinkovit sistem upravljanja za doseganje družbenih in okoljskih ciljev.

"V Skupini Sij delujemo po načelih krožnega gospodarstva in smo podpisniki listine trajnostnega razvoja pri Svetovnem jeklarskem združenju, s čimer smo se zavezali k nenehnemu zmanjševanju vplivov na okolje," so zapisali in dodali, da so njihove proizvodne družbe sodobne reciklažne jeklarne, pri katerih proizvodnja jekla temelji na uporabi sekundarnih surovin, in ki emitirajo skoraj štirikrat manj ogljikovega dioksida kot integralne jeklarne, ki za proizvodnjo jekla uporabljajo rudo.

"S proizvodnjo jekla ustvarjamo bistveno nižje emisije ogljikovega dioksida, kot je svetovno povprečje primerljivih reciklažnih jeklarskih podjetij. Po ogljičnem odtisu se uvrščamo med 15 odstotkov najučinkovitejših proizvajalcev jekla na svetovni ravni, vključenih v meritve Svetovnega jeklarskega združenja," so izpostavili.