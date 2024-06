Sij Acroni z naložbo v izdelavo elektropločevine za e-mobilnost

V jeseniškem podjetju Sij Acroni so namenu simbolično predali prenovljeno linijo za toplotno obdelavo neorientiranih elektropločevin. Z 18 milijonov evrov vredno investicijo so v podjetju vzpostavili pogoje za izdelavo najzahtevnejših elektropločevin za izdelavo pogonskih motorjev električnih vozil.

Prenova linije je za Sij Acroni strateško pomembna naložba, saj bodo v podjetju ob bok dvema močnima poslovnima stebroma - nerjavni debeli pločevini in specialnim jeklom - postavili nov, tretji steber hladno valjanih elektropločevin. Kot je izpostavil glavni direktor Sij Acronija Branko Žerdoner, naložba predstavlja začetek nove poti, omogoča industrijski razvoj in dodaja nove kapacitete. Po trimesečnem obratovanju prenovljene linije v podjetju ugotavljajo, da so z naložbo v trenutno najboljšo razpoložljivo tehnologijo dosegli zastavljene cilje. Za 20 odstotkov so povečali proizvodne kapacitete, za skoraj 40 odstotkov izboljšali energetsko učinkovitost in za več kot 55 odstotkov znižali ogljični odtis.

V podjetju za doseganje strateškega cilja postati uveljavljen dobavitelj za avtomobilsko industrijo načrtujejo še nadaljnje naložbe v vrednosti preko 100 milijonov evrov. Do leta 2028 namreč želijo podvojiti današnje kapacitete najzahtevnejših elektropločevin kot materiala prihodnosti za e-mobilnosti in doseči 140.000 ton proizvodnje letno. Novi svetovni standardi tudi za konkurente Glavni podpredsednik Skupine Sij Tibor Šimonka je pojasnil, da prenovljena linija postavlja nove svetovne standarde tudi za konkurente. "Danes lahko v svetu na prste ene roke preštejemo proizvajalce, ki so sposobni doseči tako visoko kakovost in tako nizek ogljični odtis," je poudaril. Pojasnil je, da so v Skupini Sij zavezani k trajnostnemu razvoju, zmanjševanju emisij toplogrednih plinov, uporabi najučinkovitejših tehnologij za proizvodnjo in reciklirni metodi proizvodnje jekla. "To nas uvršča v sam svetovni vrh, kar se tiče nizkega ogljičnega odtisa. Že pred štirimi desetletji smo namreč začeli jeklo proizvajati po metodi recikliranja, ki jo danes 70 odstotkov svetovnih jeklarjev ob velikih investicijah šele skuša doseči," je dejal Šimonka.

S prenovljeno linijo Sij Acroni dokazuje, da je proizvodnja najzahtevnejših in najbolj kakovostnih elektropločevin mogoča tudi po krožno gospodarni tehnološki poti, kar je bilo doslej za marsikaterega kupca avtomobilske industrije težko predstavljivo. Sij Acroniju se tako odpirajo vrata do vseh tistih, ki v svojih dobavnih verigah znižujejo ogljični odtis. Pi kupcih že opazen večji interes za nakup pločevine, proizvedene z nižjim ogljičnim odtisom Šimonka je pojasnil, da je pri kupcih delno že opazen večji interes za nakup pločevine, proizvedene z nižjim ogljičnim odtisom. V prihodnje pa bo interes še večji. Velik del elektropločevine, ki jo proizvede Sij Acroni, gre zaenkrat k slovenskim kupcem, največ Domelu in Hidrii, ki proizvajata komponente za e-mobilnost. "Na ta način utrjujemo tudi slovenski avtomobilski grozd in e-mobilnost in ter slovenski razvojni center za električne avtomobile," je izpostavil Šimonka.

