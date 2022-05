Simič odhaja: 'Ponos je vreden več kot teh 12.000 evrov'

Simiča je na položaj postavila vlada Janeza Janše. Da se bo njegov čas na čelu tega organa s prihodom nove ekipe iztekel, mu je bilo jasno, pravi: "V začetku junija 2022 bomo dobili novo, že 15. vlado Republike Slovenije. Prišel bo novi finančni minister, ki si bo izbral svojo ekipo. Kot sem že napovedal, bom takrat odstopil. To pomeni, da se umikam z odhajajočo vlado, novemu finančnemu ministru pa omogočam, da si izbere novega direktorja, ki bo ustrezal njegovim kriterijem. Zame je to popolnoma normalna poteza ob zamenjavi vlade."

Prav zato ocenjuje, da je ustvarjanje afer iz menjav, ki jih izvede vsaka vlada, nerazumljivo: "Popolnoma normalno je, da si nova vlada izbere svoje kadre. To je moje mnenje. Mogoče tako razmišljam, ker nisem politik in ker zagovarjam stališče, naj si vsak minister izbere ekipo, s katero želi delati. Le tako bo lahko uspešen, saj bo imel ob sebi tiste, ki jim zaupa."

Ga je pa vznemirila izjava najverjetnejšega predsednika prihodnje vlade Roberta Goloba, da "so dediščina odhajajoče vlade nekompetentni ljudje na vodstvenih položajih": "Žal ta njegova trditev ne drži in menim, da bo sam imel kar nekaj težav, da bo našel kompetentne."

Kot pravi, pa to pomeni, da je ta izjava namenjena tudi njemu, saj je na vodstvenem položaju v javni upravi: "Dejstvo je, da ne moreš biti uspešen direktor davčne oziroma finančne uprave, če nimaš popolnega zaupanja finančnega ministra in predsednika vlade. Gre za preresno funkcijo, da bi si lahko dovolil, da nadrejeni dvomijo o tvojem delu. Izjava Roberta Goloba je pokazala, da tega zaupanja ni. Nekateri mi pravijo, naj ne odstopim in počakam, da me razrešijo, saj naj bi mi na ta način pripadla odpravnina v višini štirih mesečnih plač, kar predstavlja okoli 12.000 evrov. Moj odgovor je, da je ponos več vreden kot teh 12.000 evrov, in zaradi tega bom odstopil."

Simič pravi, da je tako do odstopa ostalo le še nekaj dni: "Kar nekaj zadev bo zaključenih tudi po mojem odhodu, toda ekipa, s katero sem delal zadnje leto, je odlična in bo vse projekte uspešno pripeljala do konca. Upam, da me bo nova vlada razrešila takoj po tem, ko bom svoj odstop podal finančnemu ministru."

Ob tem se je Simič nekaj besed namenil tudi politiki, ki mu je dala priložnost: "V življenju je za uspeh treba garati, toda garanje ni zmeraj dovolj. Imeti moraš srečo, da te kdo opazi in ti da možnost, da pokažeš, kaj znaš." Zahvalil pa se je sodelavcem, prav tako je objavil nekaj pisem podpore. Sicer pa meni, da so "zaposleni na Fursu dobro usposobljeni in bodo začete projekte zaključili brez težav".