Šimonka: Izplačilo dividend je zakonito in legitimno

Kot so poudarili, ima GZS več kot 172-letno tradicijo, zahteve po pomoči države pa so naslavljali tudi skupaj z drugimi delodajalskimi združenji in gospodarskimi organizacijami. Pred tem so že v Siju ocenili, da so objave politično motivirane, usmerjene predvsem v glavnega podpredsednika skupine in predsednika GZS Tiborja Šimonka .

"Predstavniki zbornice smo, vključno s predsednikom GZS, odločevalce opozarjali na težave podjetij, na nekonkurenčne pogoje velikih in energetsko intenzivnih podjetij in na alarmantne cene energentov, ki so v Sloveniji bistveno višje kot na konkurenčnih trgih," so v zbornici zapisali v sporočilu za javnost.

Obenem pa naj bi si vodilni v skupini izplačali za okoli 20 milijonov evrov nagrad za uspešnost poslovanja. Skupina je namreč lani poslovala rekordno.

Vprašanje o spornosti teh izplačil se je v medijih pojavilo zaradi državne pomoči. Za to sicer ni zaprosila krovna družba, so pa zanjo zaprosila njena štiri hčerinska podjetja – Sij Acroni, Sij Metal Ravne, Sij ZIP Center in Sij Ravne Systems. Znesek že izplačanih pomoči je dosegel 2,42 milijona evrov.

Vlada je sklenila, da je izplačilo dividend lastnikom krovne družbe jeklarske skupine in nagrad poslovodstvu v nasprotju z namenom zakona o pomoči gospodarstvu zaradi energetske draginje. Gospodarskemu ministrstvu je naložila ukrepe za okrepitev nadzora in vračilo neupravičene državne pomoči, v primeru njihovega neuspeha pa je izterjavo naložila finančni upravi.

"Izplačilo je bilo izvedeno pred zakonom o pomoči gospodarstvu"

Ozadje zgodbe je v pismu članom GZS pojasnil tudi Šimonka. Kot je zapisal, so opozorila za ukrepanje temeljila na strokovnih podlagah zbornice, predvsem glede upadanja industrijske proizvodnje, kar danes statistika pritrjuje. Od novembra lani do aprila letos je namreč proizvodnja v nekaterih panogah upadla celo za 20 odstotkov. Ob tem so "vse zahteve za ukrepanje vladi posredovala skupaj vsa delodajalska in gospodarska združenja in ne le Tibor Šimonka".

Poudaril je, da imajo zadnjo besedo pri izplačilu dividend lastniki. Odločitev skupščine Sija za izplačilo dividend se mu zdi zakonita in legitimna. "Kot velik spodrsljaj bi si štel v primeru, če bi katera od naših hčerinskih družb, ki je prejela pomoč države, izplačala dividende. Vendar ni bilo tako," je zapisal in dodal, da zato ne more sprejeti očitka o moralni spornosti take odločitve.

Glede milijonskih nagrad vodilnim pa je zapisal, da so v omenjenem znesku zajeti vsi prejemki, ki vsebujejo bruto plače, izplačana povračila stroškov v zvezi z delom in bonitete, in sicer za več kot 20 oseb in ne le pet predstavnikov poslovodstva. "Kar pa je še bolj pomembno – to izplačilo je bilo izvedeno sredi leta 2022, torej preden je zakon o pomoči gospodarstvu sploh dobil prve obrise," je še dodal.