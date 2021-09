Gostinci vladi: Nadzor izpolnjevanja PCT ste prepreložili na pleča natakarjev

"Stroka je povedala, da je okužba s koronavirusom na zunanjih površinah minimalna, a je politika zaostrila pogoje, da tudi pri treh metrih razdalje med mizami gost brez pogoja PCT ne sme na teraso lokala. To je nesprejemljivo in nedopustno, to ne more in ne sme biti naša nova normalnost," so zapisali v pismu premierju Janezu Janši ter ministroma za zdravje in gospodarstvo Janezu Poklukarju in Zdravku Počivalšku.

Če je vlada sprejela ta pogoj v prepričanju, da je učinkovit in zakonit, bi morala zagotoviti še kader, ki bi opravljal nadzor. "Tako pa ste nadzor izpolnjevanja pogoja PCT preložili na pleča natakarjev," očitajo vladi in ji sporočajo, da delavci iz gostinstva še vedno odhajajo in se prezaposlujejo v drugih storitvenih dejavnostih. "Pomanjkanje kadra že lahko ocenjujemo kot alarmantno," so izpostavili.