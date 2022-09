Sindikat in vodstvo v Hitu tik pred začetkom stavke nadaljujejo pogajanja

Odločitev o stavki bo tako znana šele tik pred njenim morebitnim začetkom. Začela naj bi se sicer 30. septembra in potekala ob vikendih vse do konca leta.

Negospodarno ravnanje sedanje uprave, negospodarna investicija v igralnico Park, znižanje vrednosti podjetja ter manipuliranje v komuniciranju z zaposlenimi in javnostjo so le nekateri od očitkov, zaradi katerih je SIDS v Hitu napovedal stavko. Sindikat je na upravo naslovil 18 zahtev, med katerimi je tudi zahteva po njenem odstopu.

"Po dogovorjenem poslovniku pogajanj so le-ta zaprta za javnost. V primeru, da bi do dogovora prišlo pred začetkom napovedane stavke, bomo javnost o tem pravočasno obvestili; sicer pa bo na končno odločitev sindikata SIDS potrebno počakati do napovedanega začetka stavke," so na vprašanje STA o morebitni stavki odgovorili iz kabineta predsednika uprave Hita.

Predsednik SIDS v Hitu Erik Krašna pa je povedal, da je začetek stavke odvisen od vodstva. Do zaključka pogajanj tudi v sindikatu ne dajejo nobenih izjav.

Uprava je uradno napoved stavke prejela 16. septembra. Tedaj so v sporočilu zapisali, da uprava družbe Hit priznava legitimnost stavke kot orodja za urejanje delavskih pravic, ne more pa sprejeti napovedi stavke, ki "temelji na zavajanju s slabim socialnoekonomskim položajem igralniških delavcev".

Zapisali so še, da glede na napovedi sprememb v širšem poslovnem okolju družbo Hit v letu 2023 čaka nemalo izzivov, zato so zahteve sindikata po mnenju vodstva podjetja popolnoma neracionalne: "Nobeno odgovorno poslovodstvo gospodarske družbe nanje ne more pristati."

Uresničitev stavkovnih zahtev sindikata SIDS je po prvih ocenah uprave Hita ovrednotena na 10 milijonov evrov na letni ravni, kar bi pomenilo 20-odstotno povišanje stroškov dela.