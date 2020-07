Sindikat Skei pozval vodstvo Hisense Gorenja k ustavitvi programa presežnih delavcev

Kitajski lastniki Gorenja so aprila letos odpuščanja napovedali v svojem celotnem evropskem delu skupine. Kot so pojasnili takrat, je skupina Hisense Europe zaradi pandemije covida-19 v prvem četrtletju beležila izgubo, ki se bo v drugem četrtletju še poglobila.

"Ob tem, ko se povečujejo naročila in s tem tudi obseg proizvodnje, so večje tudi potrebe po delavcih. V trenutni situaciji se mora podjetje predvsem osredotočiti na izboljšanje rezultata in pravočasno ter kakovostno izdelavo naročenih aparatov," je ocenil predsednik podjetniškega sindikata v Gorenju Žan Zeba .

V Sloveniji so v začetku junija odpovedi iz poslovnih razlogov najprej prejeli zaposleni v družbi Hisense Gorenje Europe, skupno je odpovedi prejelo 46 zaposlenih. Največje odpuščanje pri nas pa je vodstvo predvidelo v proizvodni družbi Gorenje v Velenju, kjer že nekaj časa pripravljajo program presežnih delavcev. Izdelali so tudi seznam 322 presežnih delavcev, ki so jih o tem, da so na seznamu, tudi že obvestili.

V družbi so predvideli, da bodo program sprejeli v torek, a se to ni zgodilo. Kot razlog za to so v torek v Hisense Gorenju navedli, da preverjajo, koliko naročil bodo dejansko prejeli za avgust, september in oktober. Preverjanje dejanskih naročil bo trajalo vsaj dva tedna in bo pokazalo, koliko ljudi bodo v družbi v prihodnjem obdobju potrebovali za izpolnitev naročil. Priprava programa presežnih delavcev pa s tem ni ustavljena, so v torek pojasnili v družbi.

"V sindikatu ugotavljamo, da vodstvo vedno bolj upošteva naše dobronamerne predloge in pripombe, tako v zvezi s programom presežnih delavcev v Hisense Gorenje d.o.o. kot tudi selitvijo nekaterih služb zaposlenih v Hisense Gorenje Europe, o kateri se bodo znova odločali v avgustu in še enkrat preučili resnično potrebo selitve določenih režijskih služb v Ljubljano," je v zvezi z dogajanjem še navedel Zeba in dodal, da se bo sindikat še naprej trudil, da čim bolj zaščiti interese članov in zaposlenih.

Sindikalist meni, da so ustavitev programa presežnih delavcev in ustavitev selitve nekaterih služb v Ljubljano v tem trenutku najboljša in najbolj modra izbira za dobrobit celotnega kolektiva, ki bo letos praznoval 70-letnico obstoja.