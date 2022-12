Sindikat Tuša stavko napovedal za 23. december

Kot so spomnili, na vedno večje nezadovoljstvo zaposlenih opozarjajo že dlje časa: "Na zahteve smo opozarjali s protestnim shodom, medijskimi objavami, zbiranjem podpisov za stavko in s terenskimi akcijami." Če v vodstvu ne bodo imeli posluha zanje, so napovedali možnost stavke.

Poleg tega zahtevajo izplačilo regresa za letni dopust v denarni obliki, znašati pa mora vsaj 1400 evrov. V pogodbi o zaposlitvi delavca naj se določi konkretna poslovalnica oz. točen kraj opravljanja dela, v delovni čas naj se všteva priprava na delo in zaključevanje dela, ta pa naj se evidentira tako, da evidence ustrezajo dejanskemu stanju, ki zajema vsakršno prisotnost na delovnem mestu in druge delavčeve obveznosti, so še našteli v sindikatu.

"Zaradi kadrovske podhranjenosti so zaposleni vedno bolj obremenjeni, premeščajo jih iz ene v drugo poslovalnico, povečuje se bolniška odsotnost in izčrpanost, kar posledično vodi v težje okvare zdravja in invalidnost," so opisali v sindikatu. Navedli so, da sindikat šteje več kot 500 delavcev, da so pod peticijo na panožni ravni v potrditev zahtev zbrali 7000 podpisov, v podporo stavki pa doslej 1300 podpisov.

"Predstavnikom sindikata smo predstavili predlog, ki poleg že dogovorjenih zvišanj plač in nadomestil ter boljših pogojev dela na ravni dejavnosti trgovine v Sloveniji vključuje še dodatne ugodnosti za zaposlene. Verjamemo, da je predlog ustrezen kompromis med zahtevami Sindikata Tuš in zmožnostmi podjetja v trenutnih gospodarskih razmerah," so se v Tušu odzvali na dogajanje.