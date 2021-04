Sindikat v Adientu v prizadevanjih za višje odpravnine presežnim delavcem

Predstavniki podjetniškega sindikata v slovenjgraškem obratu Adient, ki ga bo lastnik do konca leta zaprl, so ob podpori vodstva ZSSS nadaljevali pogajanja za višje odpravnine, kot jih določa zakon. Pogajanja bodo potekala še naprej, je povedal sindikalist Bojan Rošer. Prvih okoli 160 od 430 delavcev naj bi delo izgubilo konec julija.

Proizvodnja avtomobilskih sedežev Adient Slovenj Gradec

"Delavci, ki smo izmučeni in ki smo dolgo delali v podjetju, pričakujemo več od zakonsko določene odpravnine," je v izjavi medijem po današnjem sestanku z vodstvom obrata dejal predsednik hišnega sindikata Bojan Rošer. Pojasnil je, da višje odpravnine pričakujejo zato, ker so vrsto let prizadevno delali in izpolnili vse želje lastnikov. Rošer upa, da jim bo lastnik prisluhnil.

Predstavniki ZSSS so se danes v Slovenj Gradcu sestali z vodstvom podjetja Adient, ki je pred tedni presenetilo z napovedjo, da bodo do konca letošnjega leta tovarno v Slovenj Gradcu zaprli, s tem pa bo delo izgubilo 430 zaposlenih. Kot so pojasnili, Slovenija z vidika stroškov ni več najboljša država.

Trenutno imajo že dogovorjene zakonske odpravnine in nekaj dodatno že izpogajanega ob lanskem odpuščanju 119 zaposlenih. "A s tem nismo zadovoljni, ker so nas uničili čez noč," je dejal sindikalist in povedal, da si prizadevajo k že dogovorjenemu dodati še nekaj in o tem se zdaj pogajajo. Konkretnih številk še ne razkriva, prve delne odgovore na predloge pa pričakuje v torek, ko imajo skupno posvetovanje sveta delavcev in sindikata. Cilj slednjega je dogovor o tem doseči do konca aprila.

Današnji pogovori, na katerih je med drugim sodelovala tudi predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) Lidija Jerkič, so sicer potekali z vodstvom slovenjgraškega obrata, ki pa ni neposredni pogajalec s sindikatom, ampak so to predstavniki ameriškega lastnika v tujini.

Informacija je bila tako za delavce kot za sindikat veliko presenečenje, saj zaposleni po lanskem odpuščanju 119 delavcev v Adientu nadaljnjih odpuščanj glede na napovedi, da je dela dovolj do leta 2025, niso pričakovali.

Jerkičeva je danes opozorila, da lastnik podjetja Adient ne zapira zato, ker bi to podjetje poslovalo slabo, ampak ker se je odločil, da te dejavnosti v Slovenj Gradcu ne bo več opravljal. "To je druga situacija kot pri insolventnih delodajalcih, ko ni trga, ni plačil, ni denarja za plače. Zato bi to vrečo, iz katere pravijo, da bodo plačevali delavcem, bilo pametno nekoliko povečati," je dejala. Jerkičeva je spomnila še, da je ZSSS naslovil na vlado pismo, v katerem predlaga, da se spremeni zakon o dohodnini v tistem delu, ki obdavčuje odpravnine nad višino, določeno z zakonom o delovnih razmerjih. A konkretnega odgovora še niso dobili.

ZSSS je z vodstvom Adienta danes govorilo o zapiranju tovarne in odpuščanjih.

K odločitvi za zaprtje tovarne v Slovenj Gradcu so prispevali slabi obeti za v prihodnje in poslabšanje stroškovne konkurenčnosti, so pojasnili v Adientu in dodali, da so skrbno preverili vse alternativne scenarije za ohranitev proizvodnje in zaposlenih v Slovenj Gradcu. Na tej lokaciji sicer izdelujejo sestavne dele za avtomobilske sedeže in notranjo opremo avtomobilov.

Lastnik slovenjgraškega Adienta je zaključek proizvodnje v Slovenj Gradcu, kjer izdelujejo sestavne dele za avtomobilske sedeže in notranjo opremo avtomobilov, napovedal do konca letošnjega leta. Prvi del proizvodnje iz podjetja odhaja konec julija, ko naj bi delo izgubilo prvih okoli 160 delavcev, nato pa postopno preostali iz proizvodnje do konca decembra. Letos bo tako delo skupno izgubilo 412 delavcev, preostalih 18 pa ob popolnem zaprtju podjetja, kar je predvideno maja prihodnje leto. Po neuradnih informacijah naj bi Adient proizvodnjo iz Slovenj Gradca selil v Srbijo. Počivalšek optimističen, Jerkičeva meni, da bi hale lahko obudili Takoj ob napovedi zaprtja Adientovega obrata v Slovenj Gradcu so sicer možnosti zaposlitve presežnih delavcev iz Adienta že ponudila nekatera podjetja, predvsem iz sosednje savinjsko-šaleške regije, a Rošer pravi, da si delavci še vedno želijo delati v Slovenj Gradcu, zato si želi, da bi se našel kakšen drug investitor v obstoječe hale.

S predstavniki podjetja sta pred dvema tednoma govorila tudi gospodarski minister Počivalšek in minister za delo Janez Cigler Kralj. "Sem relativno optimističen, ker imamo kar nekaj interesentov že za nadaljevanje proizvodnje na tej točki," je po sestanku dejal Počivalšek.

Da je kar nekaj zanimanja investitorjev za proizvodnjo v Adientovih halah, je ob obisku Slovenj Gradca 23. marca dejal tudi gospodarski minister Zdravko Počivalšek. Tudi predsednica ZSSS je danes dejala, da je na sestanku dobila informacijo, da bo lastnik lokacijo prodajal in da se išče nek strateški vlagatelj, ki bi hale kupil. In tudi sama meni, da obstaja možnost, da se lokacija v prihodnje "delovno obudi". Na splošno pa ocenjuje, da so v Sloveniji presenečenja, kot je bil Adient, še mogoča, pričakovane so tudi kakšne nadaljnje selitve proizvodnje v države južno od Slovenije. "Zdi se mi, da smo v nekem obdobju preoblikovanja slovenske industrije, ki je potrebno, da morda izgubljamo delovna mesta z nižjo dodano vrednostjo, da bo pa to odprlo priložnost za tista z večjo dodano vrednostjo in tudi z višjimi plačami," je še dodala Jerkičeva.

Ameriški koncern Adient je sicer pomemben globalni dobavitelj avtomobilskih sedežev ali posameznih komponent za avtomobilske sedeže s skupno okoli 77.000 zaposlenimi v 32 državah sveta. Po vsem svetu ima multinacionalka trenutno 202 proizvodna obrata. V Sloveniji ima Adient proizvodni obrat tudi v Novem mestu, kjer izdelujejo sedežne garniture za vozila znamke Renault in Daimler, ki se prodajajo v Sloveniji, na evropskem trgu in na Kitajskem. V letu 2019 je imelo to podjetje v povprečju 295 zaposlenih, kažejo podatki iz zadnjega objavljenega poslovnega poročila. Tam se po zagotovilu vodilnih obrat ne bo zaprl.