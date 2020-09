Sindikat v Gorenju kljub izplačilu dodatka napovedal stavko

Iz podjetja Gorenje so danes sporočili, da so minuli petek vsem zaposlenim v Gorenjevih tovarnah, v IPC in strokovnih službah Gorenja, neposredno vezanih na proizvodnjo, izplačali poseben bonus za avgust, izplačevali pa ga bodo tudi prihodnje tri mesece. Vodstvo družbe se je za ta korak odločilo kljub temu, da po zadnjih treh zaporednih uspešnih mesecih podjetje v prvih osmih mesecih letos še vedno izkazuje kumulativno izgubo.

"Posebne spodbude za doseganje delovne uspešnosti po posameznih tovarnah so del poslovnega sistema Hisense in smo jih že vpeljali v proizvodnih družbah v Valjevu v Srbiji in v Mori na Češkem, kjer so jih zaposleni dobro sprejeli," so navedli v Gorenju. Pojasnili so, da temeljijo na doseganju ciljev posameznih tovarn in ustvarjenih prihrankih iz tega naslova ter se od tovarne do tovarne zato razlikujejo, vezane pa so tudi na število oddelanih ur posameznega delavca. Po grobi oceni bi posamezni zaposleni povprečno dobil približno 500 evrov bruto za vse štiri mesece skupaj.

V Velenju medtem sindikat zahteva izplačilo enotnega bonusa po sistemu uravnilovke, v nasprotnem primeru napoveduje stavko. Če se z vodstvom ne bodo uspeli dogovoriti drugače, bodo stavko začeli v ponedeljek. Prvi dan bo trajala dve uri v vsaki izmeni, nato pa bo stavkovni odbor, če ne bo prišlo do dogovora z vodstvom, sprejel odločitev o stopnjevanju stavke, je za STA danes pojasnil prvi mož Skei Gorenje Žan Zeba. Stavkovni odbor je o stavki danes že obvestil zaposlene.

V Gorenju so sicer, kot so zapisali v današnjem sporočilu za javnost, v več tednov trajajočih pogovorih s sindikatom že sklenili, da izredni bonus, ki ni del rednega nagrajevanja v skladu s kolektivno pogodbo, saj predstavlja nadstandard, izplačajo tudi za nazaj (za avgust), kar sprva ni bilo predvideno. "Sindikatu je vodstvo stopilo naproti celo glede sistema uravnilovke, saj smo sklenili, da 50 odstotkov bonusa obračunamo za vse enako, torej ne glede na tovarno, le polovico zneska pa glede na dejanski rezultat posamezne tovarne, v kateri delavec dela," so navedli v Gorenju.

Prepričani so, da je to pravi način tako za zaposlene kot za podjetje. "Prvič v zgodovini podjetja nagrajujemo glede na dejanske merljive rezultate. Zavedamo se, da nekateri z zneskom bonusa za avgust niso bili zadovoljni, a je bilo avgustovsko izplačilo zaradi kolektivnega dopusta in posledično manj oddelanih ur tudi precej nižje v primerjavi s prihajajočim meseci," so poudarili. Dodali so, da bo že septembra bonus med 30 in 40 odstotkov višji od avgustovskega.

Če pa bo prišlo do stavke, tudi če bo ta kratkotrajna in če bo stavkalo le manjše število zaposlenih, pa Gorenje bonusov za prihodnje tri mesece ne bo izplačalo, opozarjajo. Vodstvo Gorenja meni, da je sindikat tokrat pripeljal družbo in zaposlene v povsem absurdno situacijo, ko je želelo podjetje delavce dodatno finančno nagraditi, sindikat pa je zaradi tega napovedal stavko.

"Stavka bi, če bi bila izpeljana, pomenila izgubo tako za zaposlene kot za družbo, škodo bomo čutili oboji. Podjetje ne bo izpolnilo naročil, posledično bo utrpelo izgubo prihodka, kar bo poslabšalo rezultat in tako bo tudi manj možnosti za prihodnje nagrajevanje, zaposleni pa bodo ob bonuse, ki bi jih sicer zasluženo prejeli," dejal predsednik skupine Hisense Europe Alex Zhu.

"Spodbujati in nagrajevati želimo učinkovitost, starega sistema uravnilovke je konec. Tukaj imamo odlične delavce in zaupam našim zaposlenim, da bodo o napovedani stavki premislili s svojo glavo. Verjamem, da se bodo znali sami prav odločiti in da bomo skupaj doseženi uspeh iz preteklih treh mesecev nadaljevali in še nadgradili, ne pa sproti rušili vse, kar smo s predanim delom že dosegli," je bil jasen Zhu.

Če bo prišlo do stavke, ta ne bo plačana, saj ne gre za kršitev kolektivne pogodbe, še poudarjajo v Gorenju.

Zeba si želi, da bi z vodstvom Gorenja vendarle našli skupen jezik in da do stavke ne bi prišlo. Stavkovna zahteva je torej izplačilo enotnega dodatka k plači za uspešnost v izrednih razmerah za vse zaposlene za avgust, september, oktober in november v višini 0,75 evra bruto na uro.