Sindikati delodajalce pozivajo k izplačilu nagrad ob koncu leta

Da mora vlaganje v zaposlene pomeniti naložbo za dolgoročno poslovno uspešnost podjetja, še toliko bolj pride do pomena v sedanjih časih, ko se soočamo z izrazitim pomanjkanjem oziroma fluktuacijo zaposlenih v Sloveniji, so sporočili iz Konfederacije sindikatov 90 Slovenije.

Menijo, da za vsakim uspešnim podjetjem vedno stojijo tudi uspešni posamezniki, ki imajo znanje, kompetence in so lojalni ter s tem podjetje popeljejo v konkurenčni vrh. Raziskave kažejo, da podjetja, ki se s zaposlenimi ukvarjajo sistematično, vanje vlagajo in jih izobražujejo, ostajajo v vrhu, so konkurenčna, kujejo dobičke in prinašajo dober ugled, so zapisali.

Delodajalce v gospodarstvu zato pozivajo, naj zaposlenim izplačajo del plače iz naslova poslovne uspešnosti podjetja. To izplačilo je v skladu z zakonom o delovnih razmerjih opredeljeno kot sestavni del plače, če je tako dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi, so dodali.

Spomnili so, da so bili v preteklosti v odgovorih delodajalcev prevečkrat deležni iskanja izgovorov, zakaj izplačilo poslovne uspešnosti ni bilo možno oziroma se je omejevalo z nezakonitimi oziroma diskriminatornimi kriteriji, denimo bolniško odsotnostjo. Plačilo iz naslova poslovne uspešnosti pomeni sistem kolektivnega nagrajevanja vseh zaposlenih pri delodajalcu in ne samo individualnega prispevka zaposlenega k uspešnosti poslovanja delodajalca, so poudarili.

Izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja so davčno razbremenjena. V skladu z zakonom o dohodnini namreč zaposleni od dela plače za poslovno uspešnost ali kako drugače imenovane nagrade za poslovno uspešnost, izplačane dvakrat v koledarskem letu, plačajo le prispevke za socialno varnost, znesek do višine povprečne mesečne plače v Sloveniji pa je oproščen plačila dohodnine. Prejemek se do 100 odstotkov povprečne plače v Sloveniji tako ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja.