Sindikati in vodstvo brniškega letališča brez dogovora o dvigu plač

Vodstvo Fraporta Slovenija je sindikatom v pogajanjih ponudilo 12-odstotno rast plač v dveh letih in pol. Vendar so sindikati prepričani, da poslovanje letališča omogoča višjo oziroma hitrejšo rast plač. V vodstvu pa opozarjajo na poslovno vzdržnost, saj je letališče v obsežnem investicijskem ciklu, nejasna usoda je tudi usoda Adrie Airways.

Kot je na današnji novinarski konferenci na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana povedal sekretar Sindikata poklicnega gasilstva Slovenije David Švarc, so aprila stekla pogajanja o dvigu plač in tarifnem delu kolektivne pogodbe, kar je bilo dogovorjeno že ob lanskem sprejetju aneksa k novi kolektivni pogodbi, s katerim so tedaj rešili takratni spor. Sindikati znižali zahteve iz 23-odstotnega na 12-odstotni dvih plač "Fraport Slovenija je eno najuspešnejših podjetij v državi. Njegovi prihodki so v zadnjih petih letih zrasli skoraj za 40 odstotkov, število zaposlenih in plače pa tej rasti niti približno ne sledijo,"je dejal Švarc in dodal, da je podjetje lani ob 15 milijonih evrov stroškov dela ustvarilo skoraj 12 milijonov evrov čistega dobička, plače pa že desetletje stagnirajo.

Fraport Slovenija je v intenzivnem investicijskem ciklu in bo v petih letih v posodobitev letališča vložil 40 milijonov evrov. FOTO: Shutterstock

Izhodiščni predlog sindikatov je bil zato dvig plač zaposlenim za 23 odstotkov, predlagali pa so tudi višje dodatke in usklajevanje z inflacijo. V treh mesecih pogajanj so sindikati svoje zahteve znižali na 12-odstotni dvig plač s septembrom, na 100-usklajevanje plač z inflacijo in pa na dvig dodatka za nedeljsko delo s 50 na 80 odstotkov. Poslovodstvo Fraporta Slovenija pa je podalo drugačen predlog, ki naj bi bil dokončen, zato so sindikati danes o pogajanjih spregovorili v javnosti. Delodajalec je pripravljen zaposlenim dvigniti plače za pet odstotkov in nato v prihodnjih dveh letih še dvakrat po 1,84 odstotka. Poleg tega bi se letno poviševanje plač z 0,8 odstotka dvignilo na en odstotek. Skupaj bi se plače v dveh letih in pol tako dvignile za 12 odstotkov. Na letališču je še vedno 60 delavcev s plačo nižjo od minimalne Sindikati takšnega predloga, po katerem bi družba za plače v treh letih namenila dodatne tri milijone evrov, niso sprejeli. Prepričani so, da bi rezultati podjetja omogočili bistveno višje plače. Ob tem je Švarc opozoril, da je na letališču, kjer je 485 redno zaposlenih in 47 agencijskih delavcev, še vedno okoli 60 delavcev z osnovno plačo, ki je nižja od minimalne.

Pri Fraportu opozarjajo, da negotovosti povzroča tudi nejasna usoda Adrie Airways. FOTO: Miro Majcen

Izpostavil je tudi razmerje med 1900 evrov povprečne plače in povprečno dodano vrednostjo 66.000 evrov na zaposlenega. Na letališču pa so pojasnili, da se veliko dodane vrednosti ustvarja tudi z investicijami v infrastrukturo. "Želimo, da plače pridejo na raven, ki si jo zaposleni zaslužijo in jo je podjetje sposobno dati in to brez kakršnihkoli posledic na poslovanje in razvoj podjetja v prihodnjih letih,"je poudaril Švarc in pri tem odgovoril na navedbe poslovodstva, ki poudarja, da njihova ponudba predstavlja še vzdržen maksimum, ki omogoča načrtovani poslovni in infrastrukturni razvoj letališča. Fraport opozarja, da so v intenzivnem investicijskem ciklu Fraport Slovenija je namreč v izjemno intenzivnem investicijskem ciklu in bo v petih letih v posodobitev letališča vložil 40 milijonov evrov, pri čemer bo največja investicija, širitev potniškega terminala, stekla prihodnji teden. Hkrati negotovosti povzroča nejasna usoda Adrie Airways. "Pri pripravi predloga smo morali upoštevati nestabilno trenutno poslovno okolje in investicije," je izpostavil predsednik Fraportove pogajalske skupine Boštjan Šijanec.

"Želimo, da plače pridejo na raven, ki si jo zaposleni zaslužijo in jo je podjetje sposobno dati," poudarjajo v sindikatu. FOTO: Aljoša Kravanja