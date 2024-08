Širili bi krog upravičencev do pomoči ob naravnih nesrečah

Ministrstvo za naravne vire in prostor je v javno obravnavo poslalo predlog novele zakona o odpravi posledic naravnih nesreč, ki med drugim omogoča bolj prožne oblike financiranja in širi krog upravičencev do sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč. Komentarje na predlagani zakon je mogoče oddati do 2. septembra.