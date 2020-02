Širjenje koronavirusa vpliva na gospodarstvo, tudi na prodajo piva Corona

Kot so sporočili iz družbe, je koronavirus že močno vplival na njihovo poslovanje v prvem letošnjem četrtletju. "V prvih dveh mesecih letošnjega leta smo po trenutnih ocenah zaradi upada prihodkov izgubili 285 milijonov dolarjev," so sporočili iz družbe, pod katere okrilje spada tudi blagovna znamka Corona.

Padec prihodkov je predvsem posledica ukrepov za zajezitev širjenja koronavirusa na Kitajskem, ki med drugim vključujejo zaprtje mnogih gostinskih obratov. Manj piva so Kitajci kupili tudi v trgovinah.

Kljub težavam družba pričakuje, da se bo dobiček iz poslovanja letos zvišal za dva do pet odstotkov.

Nemški avtomobilski proizvajalci svarijo pred učinki koronavirusa

Kitajski avtomobilski trg bi se lahko letos skrčil za sedem odstotkov, je danes opozorilo nemško združenje avtomobilskih proizvajalcev VDA. Že pred izbruhom koronavirusa so v združenju pričakovali krčenje, z epidemijo pa se obeti še slabšajo.

"Beležimo šibek začetek leta," je na novinarski konferenci v Berlinu danes dejala predsednica VDA Hildegard Müller. Prodaja je v prvih dveh februarskih tednih upadla za kar 92 odstotkov.

Pred izbruhom koronavirusa so v VDA pričakovali dvoodstotni padec prodaje na kitajskem trgu, sedaj pa računajo na sedemodstotnega. "Ne pričakujemo hitrega okrevanja," je dejala Müllerjeva.

Kitajsko združenje avtomobilskih proizvajalcev CPCA je ocenilo, da bi lahko prodaja avtomobilov februarja na letni ravni upadla za do 70 odstotkov, skupaj pa za januar in februar pričakujejo 40-odstotni padec.

Manjšo proizvodnjo, ki je posledica težav v dobavi, je mogoče nadoknaditi, je dejal strokovnjak za avtomobilsko industrijo Ferdinand Dudenhöffer. Bolj problematična sta zanj padec gospodarske rasti in povpraševanja.

Nemški avtomobilski proizvajalci na Kitajskem ustvarijo okoli 35 odstotkov svoj prodaje, zato šibek kitajski trg predstavlja veliko tveganje. Prodaja na Kitajskem se je lani že skrčila za desetino v luči trgovinske vojne s Kitajsko.

Ameriško gospodarstvo ob koncu lanskega leta z 2,1-odstotno rastjo

Gospodarska rast ZDA je bila v zadnjem četrtletju lanskega leta 2,1-odstotna, kar je enako, kot je znašala prva ocena ministrstva za trgovino ZDA, ki bo tretji in zadnji izračun gospodarske rasti v zadnjem četrtletju 2019 podalo marca. Celoletna gospodarska rast leta 2019 pa je prav tako ostala pri 2,3 odstotka.

V drugem poročilu o gospodarski rasti v četrtem četrtletju 2019 ministrstvo za trgovino ugotavlja, da je bila rast potrošniške porabe namesto 1,8- le 1,7-odstotna, nestanovanjske investicije pa so padle za 2,3 odstotka, kar je bil že tretji zaporedni četrtletni padec.

Inflacija, vezana na potrošniško porabo brez upoštevanja cen energije in hrane, ki jo centralna banka Federal Reserve najbolj upošteva pri svoji denarni politiki, je bila v zadnjem četrtletju lani na letni ravni le 1,2-odstotna, kar je daleč pod ciljem dveh odstotkov.

Ameriška ekonomija bo najverjetneje rasla počasneje od triodstotnega cilja vlade predsednika Donalda Trumpa, banka Goldman Sachs pa za tekoče prvo četrtletje 2020 ocenjuje, da bo rast zaradi koronavirusa le še enoodstotna.

Že preden so se pojavile skrbi zaradi virusa, so se ocene o rasti v prvem četrtletju gibale pod dvema odstotkoma zaradi znamenj manjše javne porabe in le majhne rasti zasebnih vlaganj. Ekonomija pa je odvisna od potrošnikov in brez njihovega zapravljanja rasti ne bo.