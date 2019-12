Zaradi 30-odstotnega znižanja pokojnin več kot 500 obrtnikov toži SOP

Zdaj so se obrtniki in podjetniki, prejemniki pokojnin, ki so več let ali celo desetletij vplačevali v sklad, odločili za kolektivno tožbo, so danes sporočili iz Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS).

OZS ter Sklad obrtnikov in podjetnikov sta sicer dve povsem ločeni instituciji, vendar je zbornica na pobudo članov naročila pravno mnenje in zavarovancem sklada ponudila pomoč. Ti so se povezali v okviru Območne obrtno-podjetniške zbornice Logatec in pristopili h kolektivni tožbi zoper Sklad obrtnikov in podjetnikov, da bi dobili nazaj svoje obljubljene pokojnine.