Pošta prevzema večinski delež Intereurope

Konzorcij bank je s Pošto Slovenije sklenil pogodbo o prodaji 72,13 odstotka vseh delnic Intereurope. Pošta bo v primeru uspešno zaključenih postopkov prevzema postala največje logistično podjetje v Sloveniji.

72,13 odstotni delež v logistični družbi so prodajale SID banka, NLB, Gorenjska banka, NKBM, SKB banka in banka Intesa Sanpaolo. Banke so sicer v zadnjih letih izvedle dva uradna postopka prodaje skoraj treh četrtin družbe. Medtem ko prvi poskus ni uspel, je bil drugi uspešen. Pošta Slovenije naj bi po nekaterih informacijah v tekmi za nakup koprskega logista premagala britansko logistično družbo Xpediator. Po pisanju portala Siol naj bi Pošta za vstop v lastništvo bankam skupaj z dolgovi Intereurope plačala okoli 100 milijonov evrov.

Pošta naj bi za vstop v lastništvo Intereurope plačala okoli 100 milijonov evrov. FOTO: Kanal A

Iz Pošte Slovenije so sporočili, da bodo po zaključku nakupa večinskega delež v zakonsko predpisanih rokih objavili prevzemno ponudbo za odkup preostalih delnic Intereurope, ki kotirajo na Ljubljanski borzi. Pošta Slovenije bo v primeru uspešno zaključenih postopkov prevzema družbe Intereuropa postala največje logistično podjetje v Sloveniji. "Družbo Intereuropa vidimo kot močno logistično družbo, ki s svojim poslovanjem in potencialom povsem ustreza naši strategiji razvoja. Ima široko podprto in učinkovito mednarodno logistično mrežo in je uporabnikom svojih storitev znana kot zanesljiv in zaupanja vreden partner. Verjamemo, da bomo kot močan strateški partner Intereuropi omogočili razviti njen potencial," je sporočil generalni direktor Pošte Slovenije Boris Novak.

Pošta bo v primeru uspešno zaključenih postopkov postala največje logistično podjetje v Sloveniji. FOTO: Pošta Slovenije