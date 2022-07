Zunajsodna poravnava zaradi prodaje državnega deleža v Meta Ingeniumu

Slovenski državni holding (SDH) ter družbi Meta Ventures in Meta Ingenium so se v dolgotrajnih pogajanjih dogovorili o dodatni kupnini v višini 2,09 milijona evrov, pri čemer ostali pogoji kupoprodajne pogodbe ostajajo v veljavi in državi omogočajo še nadaljnja izplačila zaradi prodaje družbe Bia Separations. Višina variabilnega dela kupnine v naslednjih treh letih je odvisna od poslovanja družbe Bia Separations, je danes objavil SDH.

"SDH ocenjuje, da je v zahtevnih okoliščinah dosegel najbolj optimalen rezultat, ki je razumen in v interesu Republike Slovenije, saj so s tem Republiki Sloveniji povrnjene dodatne upravičene koristi, zaključi pa se tudi dolgotrajni sodni postopek in z njim povezana tveganja," so zapisali.

Dodali so, da je uprava SDH pred sklenitvijo izvensodne poravnave pridobila tudi soglasje nadzornega sveta SDH.

V Meta Ventures so navedli, da sta družbi v izogib nadaljnjim stroškom pravdanja ter škodi dobrega imena in ugleda pristopili k sklenitvi izvensodne poravnave, s katero so udeležene stranke razrešile spor in se odpovedale nadaljnjim medsebojnim zahtevkom.

"Dobro upravljanje in poslovanje družbe Bia Separations v preteklem letu ter interes strank za mirno razrešitev spora so v dolgotrajnih pogajanjih omogočili pomemben dogovor o dodatni kupnini v višini 2,09 milijona evrov," so zapisali v sporočilu.

Predsednik skupine Meta Group Luigi Amati je izrazil zadovoljstvo, da sta strani uspeli izvensodno razrešiti spor, ter poudaril, da je Meta Group kot eden vodilnih evropskih upravljavcev skladov tveganega kapitala že desetletje aktivno prisoten na slovenskem trgu, kjer je med drugim pomagal razvijati trg vlaganj v tehnološka podjetja v začetnih fazah razvoja.

"Potrebe po specifičnem znanju, dostopu do kapitala in trgov so za tehnološka podjetja, ki iščejo preboj v komercializaciji lastnih rešitev, še vedno prisotne. Zato optimistično gledamo na nove projekte v Sloveniji in regiji, kjer še naprej ostajamo eden vodilnih vlagateljev na področju t. i. tehnološkega transferja in komercializacije razvojno-inovacijskih rešitev," je dejal Amati.