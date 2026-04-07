Nova podražitev goriv, liter dizla že skoraj 1,9 evra

Za liter 95-oktanskega bencina na bencinskih servisih izven avtocest in hitrih cest bo tako treba odšeti 1,653 evra (pred spremembo 1,616 evra). Če ne bi regulirali cen, bi liter bencina po ocenah ministrstva stal že 1,819 evra. Liter dizelskega goriva bo odslej stal 1,894 evra (cena pred spremembo 1,807 evra). Če ne bi regulirali cen, bi cena dizla že presegla dva evra (2,077 evra), ocenjujejo na pristojnem ministrstvu. Liter kurilnega olja pa se bo podražil za 9,9 centa na 1,555 evra. Trošarine na bencin vlada tokrat ni spreminjala, trošarini na dizelsko gorivo in kurilno olje pa sta že na najnižji možni ravni. Vlada je v odziv na rast cen goriv po izbruhu vojne na Bližnjem vzhodu že tudi začasno ukinila plačilo okoljske dajatve na gorivo.

Podražitev na Hrvaškem

Cena modrega dizla na Hrvaškem, ki ga uporabljajo v kmetijstvu, je od danes višja za 17 centov in znaša 1,36 evra za liter. Če ne bi bilo vladnih ukrepov in bi trgovci maloprodajne cene lahko oblikovali prosto, bi cena bencina na Hrvaškem po navedbah vlade v Zagrebu od danes znašala 1,76 evra, dizla 2,06 evra in modrega dizla 1,42 evra za liter. Hrvaška vlada je zaradi nestabilnosti na svetovnih trgih do lanskega julija tri leta določala najvišje maloprodajne cene naftnih derivatov. Ukrep je znova uvedla 9. marca zaradi vojne na Bližnjem vzhodu in velike rasti cen naftnih derivatov na svetovnih trgih.

V Nemčiji povprečna cena dizla prvič prek 2,50 evra za liter