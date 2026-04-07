Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Gospodarstvo

Nova podražitev goriv, liter dizla že skoraj 1,9 evra

Zagreb/Berlin, 07. 04. 2026 15.54 pred 17 minutami 3 min branja 55

Avtor:
M.V. STA +2
Bencinska črpalka - 3

Opolnoči se obeta nova podražitev goriva. Bencin se bo podražil za 3,7 centa za liter, dizel za 8,7 centa, cena kurilnega olja pa bo dražja za 9,9 centa. Tudi na Hrvaškem od danes veljajo višje cene pogonskih goriv, v Nemčiji pa se je povprečna cena dizla prvič dvignila prek 2,50 evra na liter.

Za liter 95-oktanskega bencina na bencinskih servisih izven avtocest in hitrih cest bo tako treba odšeti 1,653 evra (pred spremembo 1,616 evra). Če ne bi regulirali cen, bi liter bencina po ocenah ministrstva stal že 1,819 evra. 

Liter dizelskega goriva bo odslej stal 1,894 evra (cena pred spremembo 1,807 evra). Če ne bi regulirali cen, bi cena dizla že presegla dva evra (2,077 evra), ocenjujejo na pristojnem ministrstvu. 

Liter kurilnega olja pa se bo podražil za 9,9 centa na 1,555 evra.

Trošarine na bencin vlada tokrat ni spreminjala, trošarini na dizelsko gorivo in kurilno olje pa sta že na najnižji možni ravni. Vlada je v odziv na rast cen goriv po izbruhu vojne na Bližnjem vzhodu že tudi začasno ukinila plačilo okoljske dajatve na gorivo.

Podražitev na Hrvaškem

Cena modrega dizla na Hrvaškem, ki ga uporabljajo v kmetijstvu, je od danes višja za 17 centov in znaša 1,36 evra za liter.

Če ne bi bilo vladnih ukrepov in bi trgovci maloprodajne cene lahko oblikovali prosto, bi cena bencina na Hrvaškem po navedbah vlade v Zagrebu od danes znašala 1,76 evra, dizla 2,06 evra in modrega dizla 1,42 evra za liter.

Hrvaška vlada je zaradi nestabilnosti na svetovnih trgih do lanskega julija tri leta določala najvišje maloprodajne cene naftnih derivatov. Ukrep je znova uvedla 9. marca zaradi vojne na Bližnjem vzhodu in velike rasti cen naftnih derivatov na svetovnih trgih.

V Nemčiji povprečna cena dizla prvič prek 2,50 evra za liter

Okoli poldneva je bilo za liter dizelskega goriva na nemških bencinskih črpalkah v povprečju treba odšteti 2,502 evra. S tem je povprečna cena dizla prvič presegla mejo 2,50 evra za liter, so sporočili iz nemškega avtomobilističnega združenja ADAC. Dizel se je od konca marca podražil za skoraj 70 centov na liter, bencin pa za 41 centov.

V skladu z novo uredbo, ki velja od 1. aprila, lahko bencinske črpalke v Nemčiji cene zvišajo enkrat dnevno, in sicer opoldne, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Prejšnji teden so se cene pogonskih goriv na črpalkah vsak dan zvišale za več centov. Od 31. marca se je cena za liter dizla zvišala za skoraj 70 centov, za liter bencina z oznako E10 pa je v povprečju treba odšteti 41 centov več.

Poslanec iz vrst Krščansko-demokratske unije (CDU) Sepp Müller je bil kritičen do naftnih družb in jih obtožil, da "nepremišljeno izkoriščajo situacijo za lastno korist". Nemški Zvezni urad za kartele je pozval, naj omeji delovanje teh družb, in dodal, da novi, strožji zakoni to omogočajo.

Prav tako je pozval k ukrepom za pomoč najbolj prizadetim. "Ni treba, da se zmanjša breme poslanca ali voznika porscheja. Ta denar bi moral iti tja, kjer je resnično potreben," je po poročanju dpa še dejal Müller.

gorivo dizel hrvaška nemčija bencin

  • ZOFA S POSTELJNO FUNKCIJO
  • KOTNA SEDEŽNA GARNITURA
  • DNEVNI REGAL
  • DNEVNI REGAL
  • VZMETNICA
  • ŠIROKA KOMODA
  • OMARA Z DRSNIMI VRATI
  • OMARA Z OGLEDALOM
  • VISEČA OMARA
  • SPODNJA OMARICA
  • SREDNJE VISOKA OMARA
  • ENOTA Z UMIVALNIKOM
  • KUHINJSKI BLOK
  • KOTNA PISALNA MIZA
  • DIREKTORSKI STOL
  • PREDSOBA
  • STOL
  • JEDILNA MIZA
  • ZLOŽLJIV VRTNI SEDEŽ
  • VRTNA MIZA
KOMENTARJI55

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
G. Papež
07. 04. 2026 16.48
Pod Janšo so kolesarili nekateri, zdaj pod Golobom pa bomo morali vsi.
Odgovori

Rock8
07. 04. 2026 16.47
Ostane nam samo še kolo,noge in konjska vprega...
Odgovori

Pfolca
07. 04. 2026 16.46
Navali narod na benciskeee
Odgovori

YouRangMyLord
07. 04. 2026 16.46
Kaj ima za grozit Trump svetu, da bo 8.4.26 po 2. uri umrla celotna civilizacija in se ne bo nikoli več vrnila? Pa kaj tega norca res nihče ne zmore ustavit ?
Odgovori
+8
8 0
AleksanderS
07. 04. 2026 16.46
Groza kaj nam dela ta vlada
Odgovori
-1
0 1
mackon08
07. 04. 2026 16.45
Ja v Avstriji in Nemčiji tudi Golob diktira cene, res ste eni kekci.
Odgovori
+1
1 0
c00kies
07. 04. 2026 16.45
Gremo na 4€ po litru pa roka 🤭
Odgovori

dober dan
07. 04. 2026 16.44
Naredili bodo vse, sam trošarin pa nebojo zmanjšal
Odgovori
+1
2 1
manga
07. 04. 2026 16.43
En sam Milorad Dodik je v Republiko Srbsko privabil Trampa mlajšega.Naši diplomaciji pa ne uspe niti to kar bi bilo logično da mladi Tramp obišče domovino svoje mame.Sicer bi ga Dodik pripeljal v Sevnico pa ima prepoved vstopa v Slovenijo.
Odgovori
-2
2 4
FreedomMan
07. 04. 2026 16.45
Domov si jih odpelji k svoji družini in nabavi dosti baby olja.
Odgovori
+2
2 0
gregaana
07. 04. 2026 16.42
Država ima za 3 mesece zaloge goriv,sedaj pa prodaja dražje gorivo ki je kupljeno se po prejšnji ceni
Odgovori
+3
3 0
Špica
07. 04. 2026 16.46
tocno tako
Odgovori

Artechh
07. 04. 2026 16.42
Golob se ukvarja z talanjem resorjev, nima časa sedaj
Odgovori
+5
5 0
Watcherman
07. 04. 2026 16.42
Čemu podražitve,če imajo že tako vsi ogromne dobičke ali bo kaj več goriva na zalogi zaradi podražitev?
Odgovori
+5
5 0
medvedJEkriv
07. 04. 2026 16.40
Hvala za božičnico in predvolilne obljube....
Odgovori
+2
4 2
Dragica Cegler
07. 04. 2026 16.38
G.Papež Ker bo kmalu poletje in dopusti in do takrat nebo uspel vse povedati.
Odgovori
+3
4 1
300 let do specialista
07. 04. 2026 16.37
Juhuhu, kako bodo vplivneži od točke A do B v službo leteli?
Odgovori
+4
5 1
deus volt
07. 04. 2026 16.37
lahko .bi začeli vrteti filme med max.
Odgovori
+1
1 0
Ici
07. 04. 2026 16.36
A ni to lepo, kako lahko nabijate paniko? Komaj ste čakali, da boste spet lahko dvigovali napetost. Verjetno vam bo prišlo od sreče, ko bo liter 2 eura.
Odgovori
+4
6 2
gregaana
07. 04. 2026 16.36
Država draži gorivo ,in potem bi pa oni nekaj nizali prehrambene izdelke z ddv ,haha ,ja kako le,a trgovina bo pa spuščala cene.glupci
Odgovori
+1
3 2
SDS_je_poden
07. 04. 2026 16.34
Šolski primer, kako trpi cel svet, če se na pomembne položaje postavi norce. Lahko se zahvalimo ameriškemu orangutanu, da tako lepo skrbi za vse nas.
Odgovori
+5
8 3
Lampsy8
07. 04. 2026 16.34
Ko se draži se draži hitro, ko pa pada, pa pada počasi.
Odgovori
+10
10 0
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1633