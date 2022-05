'Skok cen goriva je presenečenje, a ne gre nujno za kartelno dogovarjanje'

Predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob je rast cen goriva povezal z "nagajanjem" odhajajoče vlade, ki da se maščuje ljudem, ker je niso izvolili. Povedal je, da v Sloveniji trg naftnih derivatov ne deluje in da je čas za pametno regulacijo. " Sam pa lahko opazim eno stvar in to so tudi naši pravniki pogledali – da lahko v zadnjih podražitvah opazimo sume kartelnega dogovarjanja, " je dejal v torek.

Kot so navedli v AVK, že dlje časa spremljajo razmere na trgu pogonskih goriv. Spomnili so, da so konec lanskega leta pripravili novo sektorsko raziskavo trga pogonskih goriv, v kateri so predstavili ugotovitve o razmerah na maloprodajnem trgu pogonskih goriv v Sloveniji. Z raziskavo so ugotovili, da cene ponudnikov po deregulaciji niso bile vedno enake, so pa bili pogosto zaznani enaki datumi sprememb maloprodajnih cen pri različnih ponudnikih.

Iz podatkov, ki jih je pridobila agencija, izhaja, da manjši ponudniki hitro sledijo spremembam maloprodajnih cen večjih ponudnikov. "Spremljanje cen konkurentov in prilagajanje nanje pa sama po sebi nista konkurenčnopravno sporna, če nista posledica prepovedanega omejevalnega ravnanja podjetij (omejevalnega sporazuma ali zlorabe prevladujočega položaja)," izpostavljajo v AVK.

Izpostavljajo še, da sistem napovedovanja in spreminjanja cen, ki je uveljavljen v Sloveniji ter se odraža v napovedovanju in vnosu cen v aplikacijo Goriva.si, omogoča hitro prilagajanje cen cenam drugih ponudnikov. "Ureditev tega področja pa je v pristojnosti ministrstva za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo," so še navedli v AVK, kjer morebitnih postopkov oz. konkretnih aktivnosti v zvezi s trenutnim dogajanjem na trgu zaradi interesa postopka ne morejo podrobneje komentirati.

Profesor z ljubljanske ekonomske fakultete dr. Sašo Polanec meni, da je pretežni del cene goriv odvisen od skupnih dejavnikov in da glede na to ni nujno, da gre za kartelno dogovarjanje. "Vsi kupujejo na svetovnih trgih, vsi plačujejo trošarine, v Sloveniji plačujejo enake dajatve in DDV. Marže predstavljajo relativno majhen delež celotne cene, recimo 12 ali 13 centov v maloprodajni ceni, ki je 1,8 evra. To ne pomeni nujno kartelnega dogovarjanja. Kot vidimo po cenah, se razlikujejo za nekaj centov, kar je že kar veliko. Pri naftnih derivatih so trije centi velika razlika," pojasnjuje strokovnjak.

Polanec sicer meni, da je bila deregulacija nujno potrebna, saj je Slovenija marže vzdrževala na nizki ravni. "Slovenija je s svojo regulacijo sama povzročila izstop številnih podjetij in je konkurenco sama zatrla. Če so marže regulirano nizke, potem ni motivacije za trgovce. Drugi razlog, ki je prav tako povezan z državo, pa je ta, da ni mogoče dobiti lokacije za trgovino z naftinimi derivati. Na ta način se struktura tržnih deležev tudi težje premika."