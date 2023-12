Skoraj 95 odstotkov delujočih podjetij zaposluje manj kot deset oseb

Število zaposlenih in samozaposlenih oseb se je povečalo na vseh področjih dejavnosti razen področja kmetijstvo in lov, gozdarstvo ter ribištvo (-3,6 odstotka) ter rudarstvo (minus en odstotek). Najbolj je zraslo v izobraževanju (8,9 odstotka) in gostinstvu (7,5 odstotka).

Število podjetij se je najbolj povečalo na področju dejavnosti zdravstvo in socialno varstvo ter v poslovanju z nepremičninami, in sicer za 12,2 oziroma 9,6 odstotka.

Največji delež podjetij se je tako kot v prejšnjih letih ukvarjal s strokovnimi, znanstvenimi in tehničnimi dejavnostmi (18 odstotkov). Sledila so podjetja na področju dejavnosti trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil (11,6 odstotka) ter v gradbeništvu (10,2 odstotka).

Podjetja so lani ustvarila 165,29 milijarde evrov prihodkov. Od tega so največji delež prihodka ustvarila podjetja na področju dejavnosti trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil (30,5 odstotka), sledile so predelovalne dejavnosti (25,3 odstotka).

Velika večina podjetij zaposluje manj kot deset oseb

Velika večina lani delujočih podjetij, 94,9 odstotka, se je po velikosti uvrščala med mikropodjetja, torej podjetja, ki zaposlujejo manj kot deset oseb. Kljub temu so največji del skupnega prihodka od prodaje ustvarila sicer manj številna srednje velika in velika podjetja, torej podjetja, ki zaposlujejo najmanj 50 oseb.

Srednje velika podjetja so ustvarila 25,2 odstotka skupnega prihodka, velika pa 34,5 odstotka. Skupno so ta podjetja leta 2022 zaposlovala več kot polovico vseh zaposlenih in samozaposlenih oseb, 53,6 odstotka.

Podjetij, ki so po organizacijski obliki fizične osebe, je bilo 58,9 odstotka, podjetij, ki so pravne osebe, pa 41,1 odstotka.

Največ podjetij je bilo v osrednjeslovenski statistični regiji (34,1 odstotka), prav tako zaposlenih in samozaposlenih oseb (39,4 odstotka). Tudi ustvarjeni prihodek je bil v tej regiji najvišji in je predstavljal 47,8 odstotka skupnega prihodka. Sledili sta podravska in savinjska regija, v zasavski pa so bili vsi trije deleži ponovno najmanjši.