Skoraj pokopal Alpino, zdaj mu morajo plačevati še najemnino

Da naj bi bile nekatere poslovne poteze iz časa, ko je žirovsko Alpino lastniško obvladoval Branko Podpečan oziroma Alpina Holding, sporne, so zaposleni v Alpini v preteklosti že opozarjali, zdaj pa očitno posli nekdanjega lastnika zanimajo tudi kriminaliste Nacionalnega preiskovalnega urada. Alpina Holding je šla v stečaj leta 2015 in za seboj pustila milijonske dolgove.

Nekdanjemu lastniku Branku Podpečanu, v času njegovega lastniška je Alpina skorajda propadla, mora Alpina danes plačevati najemnino za dve trgovini. Policija o podrobnostih preiskave molči, ker da postopek še traja, smo pa več o tem izvedeli v Žireh. Kot pravi zdajšnji direktor Bojan Gantar, so jih kriminalisti že večkrat obiskali. "Zanimalo jih je predvsem to, na kakšen način so prešle nekoč Alpinine trgovine v roke Podpečana, poleg tega je imela Alpina nekoč več počitniških kapacitet,"pojasnjuje Milan Sovinc, danes upokojeni delavec in predstavnik zaposlenih v Alpini. Alpino je leta 2006 od takratnega SOD-a kupila družba Infond Holding 2. Ta se je pozneje preimenovala v Alpino Holding. Da stoji za prevzemom Branko Podpečan, javnosti dolgo ni bilo znano. S prihodom novega lastnika, se je začelo veliko zadolževanje, se spominja nekdanji sindikalist Sovinc. Ko sem začel na to opozarjati v nadzornem svetu, katerega član sem bil, pravi Sovinc, je prišlo do organizacijskih sprememb, nadzorni svet so preprosto ukinili s tem, da so družbo iz d.d. spremenili v d.o.o., v kateri ta organ ni bil več potreben.

Alpina tehnološko in finančno izčrpana Po odhodu Podpečana je v Žireh ostalo pogorišče. Za Alpino Holdingom, ki je šel v stečaj januarja 2015, je ostalo 25 milijonov evrov dolgov, Alpina je bila skoraj na kolenih. Tehnološko in finančno izčrpana, opisuje takratno stanje zdajšnji direktor Alpine Bojan Gantar. Ne le to, Alpina mora danes Podpečanu celo plačevati najemnino za dve trgovini v Krškem in Šentjurju, ki sta bili nekoč Alpinina last. "Te najemnine moramo plačevati v skladu s pogodbami, ki se iztečejo leta 2021. Napisane so tako, da jih je moremo prekiniti, zagotovo pa so sporne," pravi direktor Gantar. Od leta 2011, ko so bile sklenjene, do leta 2021, ko se iztečejo, bo Alpina za najem dveh trgovin Podpečanu plačala 600.000 evrov. A to je le en poslovni manever nekdanjega lastnika, ki ga preiskujejo kriminalisti.

