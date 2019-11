Skoraj pol milijona evrov kazni za Apple zaradi sodelovanja s slovenskim podjetjem

A v vmesnem času, torej med februarjem 2015 in majem 2017, je Apple podjetju nakazal kar 47 izplačil, skupno naj bi zaslužil 1,2 milijona ameriški dolarjev.

Apple je po poročanju Wall Street Journal s podjetjem SIS d.o.o. iz Trzina, ki se ukvarja z razvijanjem aplikacij, začelo sodelovati že leta 2008. Ameriški Urad za nadzor tujega premoženja oziroma Office of Foreign Assets Control (OFAC) pa je SIS februarja 2015 uvrstil na črno listo, skupaj z večinskim lastnikom Savo Stjepanovićem , saj naj bi bil slednji vpleten v mednarodno mrežo preprodaje steroidov. V skladu s tem je bilo ameriškim podjetjem prepovedano poslovanje z njimi. Maja 2017 je omenjeni urad Stjepanovića in SIS nato umaknil s črne liste.

OFAC je ob tem dejal, da dveletno sodelovanje kaže na Applovo "nepremišljeno neupoštevanje ameriških sankcij". Pri Applu pa za to krivijo njihovo orodje, ki naj bi prepoznalo podjetja na črni listi, a ga je spregledalo, saj je bil v sistemu naveden kot "SIS DOO" in ne kot "SIS d.o.o." - kot je naveden na črni listi. Februarja 2017 naj bi nato omenjeno orodje pri Applu posodobili in posledično identificirali SIS kot podjetje na črni listi.

Pri Wall Street Journal po poskušali stopiti v stik s podjetjem SIS in Stjepanovićem, a neuspešno.