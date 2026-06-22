Po analizi družbe Windward je v nedeljo skozi Hormuško ožino plulo le 12 plovil, dan prej pa jih je bilo 35. Med osmimi ladjami, ki so vstopile v ožino, jih je pet izklopilo sistem AIS za samodejno identifikacijo in sledenje. V podjetju ocenjujejo, da trenutni promet spominja bolj na obdobje dejanske blokade kot na normalno delovanje ene najprometnejših svetovnih trgovskih poti. Številke prihajajo potem, ko je iranska revolucionarna garda je v soboto sporočila, da je Hormuška ožina zaprta zaradi, kot so navedli, izraelskih "zločinov" v Libanonu in neuspeha Združenih držav pri zagotavljanju premirja v tej državi.

Ameriško osrednje poveljstvo CENTCOM medtem zavrača iranske navedbe. Po njihovih podatkih je bil varen prehod skozi ožino v soboto še vedno zagotovljen, skozi njo pa naj bi plulo kar 55 trgovskih ladij. Zakaj prihaja do tako velikih razlik med podatki ameriške vojske in komercialnih sistemov za spremljanje ladijskega prometa, ni povsem jasno. Strokovnjaki ocenjujejo, da bi lahko del razlage tičal v dejstvu, da številna plovila zaradi varnostnih razlogov izklapljajo sledilne naprave AIS in plujejo bližje obali Omana, da bi se izognila morebitnemu nadzoru ali posredovanju iranskih sil. "Promet se je nedvomno zmanjšal, vprašanje pa je, za koliko. Iran ima interes prikazati, da je vpliv zaprtja velik, ameriška vojska pa želi pokazati, da razmere ostajajo pod nadzorom," ocenjuje strokovnjak za logistiko Behrouz Bakhtiari z univerze McMaster v Kanadi, poroča Al Jazeera.