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Gospodarstvo

Skozi Hormuško ožino plulo le 12 plovil?

Teheran, 22. 06. 2026 09.23 pred 25 minutami 2 min branja 1

Avtor:
N.Š.
Naftni tanker v Hormuški ožini

Potem ko je Iran znova razglasil zaprtje Hormuške ožine zaradi izraelskih napadov na Libanon, se je ladijski promet skozi eno najpomembnejših svetovnih pomorskih poti občutno zmanjšal. Podatki družb za spremljanje pomorskega prometa kažejo na strm padec števila plovil, čeprav ZDA zatrjujejo, da je prehod skozi ožino še vedno odprt.

Po analizi družbe Windward je v nedeljo skozi Hormuško ožino plulo le 12 plovil, dan prej pa jih je bilo 35. Med osmimi ladjami, ki so vstopile v ožino, jih je pet izklopilo sistem AIS za samodejno identifikacijo in sledenje.

V podjetju ocenjujejo, da trenutni promet spominja bolj na obdobje dejanske blokade kot na normalno delovanje ene najprometnejših svetovnih trgovskih poti.

Številke prihajajo potem, ko je iranska revolucionarna garda je v soboto sporočila, da je Hormuška ožina zaprta zaradi, kot so navedli, izraelskih "zločinov" v Libanonu in neuspeha Združenih držav pri zagotavljanju premirja v tej državi.

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Ameriško osrednje poveljstvo CENTCOM medtem zavrača iranske navedbe. Po njihovih podatkih je bil varen prehod skozi ožino v soboto še vedno zagotovljen, skozi njo pa naj bi plulo kar 55 trgovskih ladij.

Zakaj prihaja do tako velikih razlik med podatki ameriške vojske in komercialnih sistemov za spremljanje ladijskega prometa, ni povsem jasno.

Strokovnjaki ocenjujejo, da bi lahko del razlage tičal v dejstvu, da številna plovila zaradi varnostnih razlogov izklapljajo sledilne naprave AIS in plujejo bližje obali Omana, da bi se izognila morebitnemu nadzoru ali posredovanju iranskih sil.

"Promet se je nedvomno zmanjšal, vprašanje pa je, za koliko. Iran ima interes prikazati, da je vpliv zaprtja velik, ameriška vojska pa želi pokazati, da razmere ostajajo pod nadzorom," ocenjuje strokovnjak za logistiko Behrouz Bakhtiari z univerze McMaster v Kanadi, poroča Al Jazeera.

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Napetosti okoli Hormuške ožine sovpadajo s pomembnimi pogovori med ZDA in Iranom v Švici. Delegaciji skušata rešiti krhko premirje in ga spremeniti v trajnejši mirovni sporazum.

Po besedah tiskovnega predstavnika iranskega zunanjega ministrstva Esmaila Bagaeija so med pogovori razpravljali tudi o varnem prehodu ladij skozi Hormuško ožino. "Vzpostavljen je bil mehanizem za zagotavljanje varnega prehoda plovil, kar je zelo pomembno," je dejal po koncu srečanja.

Kljub novim napetostim na Bližnjem vzhodu finančni trgi za zdaj ne kažejo znakov panike. Cena severnomorske nafte Brent se je v ponedeljek zjutraj celo nekoliko znižala in se gibala tik pod 80 dolarji za sod. Pozitivno so odprle tudi glavne azijske borze. Japonski indeks Nikkei je pridobil 1,8 odstotka, južnokorejski Kospi 1,5 odstotka, tajvanski Taiex pa kar 2,6 odstotka.

To kaže, da vlagatelji za zdaj verjamejo, da bo mogoče preprečiti popolno zaporo ene najpomembnejših pomorskih poti na svetu in da bodo pogajanja med Washingtonom in Teheranom prinesla vsaj začasno stabilizacijo razmer.

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jedupančpil
22. 06. 2026 09.53
riba raci rep grize
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