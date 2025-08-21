Svetli način
Gospodarstvo

Skozi Luko Koper več kontejnerjev, avtomobilov in milijoni čistega dobička

Koper, 21. 08. 2025 17.14 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
T.H. , STA
Skupina Luka Koper je v prvem polletju ustvarila 187,7 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 15 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Čisti dobiček se je povečal za 33 odstotkov na 43,5 milijona evrov. Obseg pretovora se je povečal za odstotek. Največjo so rast dosegli na kontejnerskem terminalu. Novi posli, predvsem zaradi uvoza vozil različnih kitajskih proizvajalcev ter izvoza v Evropi izdelanih avtomobilov, namenjenih sredozemskim trgom, so prispevali tudi k desetodstotni rasti na terminalu za avtomobile.

V prvih šestih mesecih leta 2025 je Luka Koper uspešno izkoristila priložnosti, ki jih je prineslo zahtevno globalno okolje. To obdobje so zaznamovale preusmeritve ladijskih poti iz Azije, negotovosti zaradi geopolitičnih napetosti ter spremenjene razmere v svetovni trgovini, ki so prinesle številne izzive, a hkrati priložnost za rast, so podatke iz nerevidiranega poročila o poslovanju v prvih šestih mesecih komentirali v družbi.

V skupini so tako v prvem polletju zabeležili povečanje pretovora, ki je skupaj znašal 11,4 milijona ton, pri skoraj vseh blagovnih skupinah. Izjema so tekoči tovori ter sipki in razsuti tovori, piše v polletnem poročilu, objavljenem na spletnih straneh Ljubljanske borze.

Ladijski pretovor v prvem letošnjem polletju
Ladijski pretovor v prvem letošnjem polletju FOTO: Luka Koper

V primerjavi z letom 2024 so največjo, 14-odstotno rast dosegli na kontejnerskem terminalu, kjer so pretovorili 623.731 kontejnerskih enot TEU. K temu so pripomogli novi posli, vezani na opremljanje novih proizvodnih obratov na njihovih zalednih trgih, visoka zasedenost večine evropskih luk ter prestrukturiranje ladijskih servisov, ki iz Daljnega vzhoda prihajajo v luke severnega Jadrana, so pojasnili.

Novi posli, predvsem zaradi uvoza vozil različnih kitajskih proizvajalcev ter izvoza v Evropi izdelanih avtomobilov, namenjenih sredozemskim trgom, so prispevali k desetodstotni rasti na terminalu za avtomobile. Teh so v šestih mesecih pretovorili 452.049.

Na generalnih tovorih je količina pretovora ostala na ravni prvega polletja 2024, nekoliko več je bilo izvoza lesa, medtem ko se je pri sipkih in razsutih tovorih pretovor zmanjšal za osem odstotkov, predvsem na račun manjših količin železove rude. Nekoliko nižji pretovor so zabeležili tudi na tekočih tovorih, predvsem zaradi manjšega uvoza letalskega in dizel goriva.

Višji dobički in novi projekti

Rast pretovora je pozitivno vplivala na čiste prihodke od prodaje skupine, ki so bili s 187,7 milijona evrov za 11 odstotkov nad načrtovanim. Višji je bil tudi dobiček iz poslovanja (EBIT), ki je z 52,8 milijona evrov za 41 odstotkov presegel lanskoletnega ter za 69 odstotkov načrtovanega.

Letošnji finančni rezultati
Letošnji finančni rezultati FOTO: Luka Koper

V prvem polletju so v skupini za naložbe namenili 54 milijonov evrov, kar je 161 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Nadaljujejo se gradnja v veliki meri avtomatiziranega večnamenskega skladišča za jeklene kolute, dodatnega 12. veza na drugem pomolu in premik skladiščnih blokov na kontejnerskem terminalu, so našteli. Z januarjem so se začele prve aktivnosti projekta podaljšanja severnega dela prvega pomola, ki je sredi julija prešel v gradbeno fazo.

Hkrati so sklenili nekaj pomembnih projektov. Zaključili so gradnjo površine za avtomobile na kaseti 6A z zmogljivostjo 3500 avtomobilov in objekta potniškega terminala. Namenu so predali tudi novo skladiščno halo družbe Avtoservis Koper ter novo lokomotivo pridruženega podjetja Adria Transport.

"Zadovoljni smo, da smo uspeli zagnati vse načrtovane projekte in da ti potekajo skladno s sprejetimi časovnicami. To je signal našim poslovnim partnerjem, da sprejeti strateški poslovni načrt uresničujemo in da lahko v prihodnje računajo na nas," je potek naložb komentirala predsednica uprave Nevenka Kržan. Dodala je, da med izvajanjem gradbenih posegov posebno pozornost posvečajo zmanjševanju vplivov na okolje s ciljem, da so na bližnjo okolico pristanišča čim manj občutni.

Pred koncem leta bodo v Luki Koper začeli aktivnosti za še tri pomembne projekte - gradnjo dodatnih odprtih površin za skladiščenje avtomobilov, gradnjo pokrite garažne hiše z zmogljivostjo nekaj manj kot 12.000 vozil ter vzpostavitev infrastrukture za priklop ladij na električno energijo neposredno z obale.

luka koper pretovor posli
