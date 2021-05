Skrbi, da bodo razmere Teš v zaustavitev prisilile že leta 2024, vse večje

Ekonomska situacija bo v savinjsko-šaleški regiji zaradi cene kuponov ogljikovega dioksida Termoelektrarno Šoštanj (Teš) prisilila k temu, da se bo zaustavila bistveno prej kot leta 2033, 2038 ali 2042, ki so letnice, ki so v strategiji vključene v različnih scenarijih. "Po moje se prepiramo okoli oslove sence, ali bi zaprli Teš leta 2033 ali 2038, ker ga bodo razmere na trgu prisilile, da se bo zaprl, optimistično rečeno, leta 2029, pa me zelo skrbi, da bo to že leta 2024,"je dejal Šolinc.

Po njegovih besedah se za nazaj ne da nič spremeniti. "Cene kuponov so takšne, kot so, mi kot ministrstvo se trudimo z različnimi mehanizmi na eni strani zapirati Teš, na drugi strani pa do takrat, ko bo sploh obratoval, mu sploh pomagati, da bo lahko obratoval,"je dejal Šolinc, ki je bil kritičen tudi do vpletenih v dogajanje, saj meni, da če bi"se vsak ukvarjal s tistim, za kar je pristojen", bi po njegovih besedah veliko lažje našli kakšen kompromis in zagotovili to, da bi bil prehod, kolikor je sploh še možno v tem kratkem času, res pravičen.