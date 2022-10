Skrite pasti v pogodbah: kazen tako za večjo kot tudi za manjšo porabo

V mislih je treba ime tudi omejitve, ki bodo skoraj zagotovo postavljene za pridobitev državne subvencije. " Ta trenutek še ni jasno, kakšne bodo, predvidevanja glede na izjave na ravni EU pa gredo v smeri zaveze za zmanjšano porabo električne energije, govori se o 10 ali 15 odstotkih, " piše v pismu. In tako bi se kaj lahko zgodilo, da bi se podjetniki znašli med kladivom in nakovalom, ujeti med pogodbe z distributerji, ki zahtevajo, da se držijo predvidene porabe, in prizadevanji za pridobitev subvencij, zaradi česar bi morali porabo skrčiti.

" Pred podpisom pogodbe in pri načrtovanju zakupa za naslednje leto premislite tudi o dejavnikih, ki bi lahko vplivali na odstopanje od predvidene količine, na primer nakup novih strojev, montaža lastne sončne elektrarne, ponovne omejitve zaradi covida in podobno ," svetuje Gorjak.

Mariborska obrtno-podjetniška zbornica je na svoje člane naslovila poziv, naj bodo letos še posebej previdni, ko z distributerji podpisujejo pogodbe o odkupu električne energije za pol leta ali leto dni vnaprej. " Predlagamo, da pogodbe dobro preberete in posebno pozornost posvetite napovedanim količinam ter predpisanim odstopanjem od voznega reda oz. odstopanjem od napovedanih količin in posledično pogodbenim kaznim ," piše v pismu, pod katerega se je podpisal predsednik zbornice Marko Gorjak .

Nasveti agencije za energijo

Agencija za energijo in tržni inšpektorat prejemata veliko vprašanj v zvezi z obveznostjo dobaviteljev elektrike in plina, da se odzovejo na povpraševanje končnih odjemalcev. "Veljavna zakonodaja dobaviteljem neposredno ne nalaga obveznosti, da se na povpraševanja končnih odjemalcev za pridobivanje ponudb odzovejo v določenem času, vendar je iz do sedaj uveljavljenih poslovnih praks dobaviteljev razvidno, da se na povpraševanja končnih odjemalcev odzivajo v roku od 14 do 21 dni. Zaradi trenutnega stanja na trgu in velikega povpraševanja po pridobivanju ponudb so ti roki trenutno lahko tudi daljši," odgovarjajo.

Uredbi o določitvi cen električne energije in zemeljskega plina sicer določata, da dobavitelji ne smejo prenehati z dobavo zaščitenim odjemalcem, med katere sodijo gospodinjski odjemalci in skupni gospodinjski odjemalci, mali poslovni odjemalci ter osnovne socialne službe: bolnišnice, dijaški in študentski domovi ter javni domovi za starejše in zapori. Prav tako dobavitelji ne smejo odkloniti sklenitve pogodbe o dobavi z novimi odjemalci iz zgornjih kategorij, medtem ko odjemalci ne izgubijo pravice do menjave dobavitelja.