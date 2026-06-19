Skupina Emil Frey med ključnimi akterji slovenske mobilnosti

Skupina Emil Frey v Sloveniji zastopa 13 avtomobilskih znamk in tri znamke gospodarskih vozil ter s svojo široko mrežo, obsegom delovanja in strokovnostjo pomembno vpliva na razvoj panoge. S svojo razvejano organizacijo, stabilnim lastniškim ozadjem in dolgoročno strategijo povezuje uvoz, prodajo in poprodajne storitve v enoten sistem, ki strankam zagotavlja celovito in zanesljivo podporo skozi celoten življenjski cikel vozila. Poleg prodaje novih in rabljenih vozil razvija tudi širok nabor storitev, ki omogočajo učinkovito delovanje celotne mreže – od logistike nadomestnih delov in sodobno organiziranega skladiščenja pnevmatik do Kompetenčnega centra za baterije, kjer potekata diagnostika in servisiranje elektrificiranih vozil različnih znamk. Sistem dopolnjujeta lastni klicni in izobraževalni center, ki skrbita za strokovni razvoj ekip ter enotno raven kakovosti v celotni prodajno-servisni mreži. Skupaj s pooblaščenimi partnerji na 62 prodajno-servisnih lokacijah po vsej Sloveniji skupina zagotavlja široko dostopnost zastopanih znamk ter varno in zanesljivo uporabniško izkušnjo.

Širše vodstvo skupine Emil Frey, ki usmerja razvoj enega vodilnih ponudnikov mobilnosti v Sloveniji. FOTO: Žiga Intihar

Inovacije, izkušnje in družbena odgovornost

Skupina Emil Frey svojo rast gradi na razvoju novih tehnologij, izboljševanju uporabniške izkušnje ter odgovornemu odnosu do okolja in družbe. Med pomembnejšimi pridobitvami zadnjih let je Kompetenčni center za baterije, ki deluje pod okriljem podjetja Autocommerce. Specializiran je za diagnostiko, vzdrževanje in obnovo litij-ionskih baterij v osebnih in gospodarskih električnih vozilih različnih znamk, uporabnikom pa omogoča tudi storitev AVILOO Flash Test za hitro in zanesljivo oceno stanja baterije. S strokovno ekipo, sodobno opremo in visokimi varnostnimi standardi center predstavlja pomembno podporo razvoju električne mobilnosti v Sloveniji. Ob tem skupina nenehno nadgrajuje tudi druge storitve, ki vplivajo na vsakodnevno izkušnjo uporabnikov. Mednje sodi tudi prenovljena avtopralnica, ki z izboljšano opremo in sodobnejšimi rešitvami omogoča še kakovostnejšo, učinkovitejšo in uporabniku prijaznejšo storitev. Usmerjenost k inovacijam in približevanju novih tehnologij uporabnikom se kaže tudi v izkustvenih dogodkih. Med njimi izstopa Emil Frey dinamični avtosalon, prvi tovrstni dogodek v Sloveniji, kjer je več kot 6.000 obiskovalcev v treh dneh preizkusilo več kot 70 vozil 12 različnih znamk in skupaj prevozilo več kot 63.000 kilometrov. Neposreden stik z električnimi vozili, naprednimi varnostnimi sistemi in terenskimi zmogljivostmi je obiskovalcem približal mobilnost prihodnosti ter pokazal, kako pomembna postaja izkušnja pri spoznavanju novih tehnologij. Pomembna vrednota delovanja skupine ostaja tudi družbena odgovornost. Po uničujočih poplavah leta 2023 je v okviru projekta Vozila s poslanstvom prizadetim občinam Črna na Koroškem, Luče, Mežica, Prevalje in Ravne na Koroškem donirala vozila ter zagotovila brezplačno servisiranje, občini Ljubno pa omogočila uporabo težkega tovornega vozila Mercedes-Benz Arocs s kiper nadgradnjo. Pomoč so dopolnili s finančno podporo družinam, ki so ostale brez domov, številni zaposleni pa so se vključili v prostovoljne akcije na terenu in pri odpravljanju posledic ujm. Skupina že vrsto let podpira tudi razvoj športa in kulture v Sloveniji. Sodeluje z različnimi klubi, organizacijami in dogodki, med drugim s Kolesarskim društvom ROG, Odbojkarskim klubom ACH Volley ter Kolesarskim klubom Novo mesto, ki organizira največji kolesarski dogodek v državi – dirko Po Sloveniji. Pri dirki skupina vsako leto zagotavlja več kot 40 vozil znamk iz svojega portfelja, ki omogočajo nemoten potek in organizacijsko podporo celotne prireditve. Svojo podporo namenja tudi kulturi, med drugim kot partner Festivala Ljubljana, enega najpomembnejših kulturnih dogodkov v Sloveniji.

icon-chevron-right 1 6 icon-chevron-right Emil Frey Dinamični avtosalon Žiga Intihar

Emil Frey Dinamični avtosalon Žiga Intihar

Emil Frey Dinamični avtosalon Žiga Intihar

Kompetenčni center za baterije Žiga Intihar

Predaja vozil prizadetim občinam v poplavah Žiga Intihar

Dirka po Sloveniji (spremljevalna vozila) Žiga Intihar











Zaposleni so temelj razvoja skupine Emil Frey

Uspeh skupine Emil Frey temelji predvsem na ljudeh – njihovem znanju, zavzetosti in okolju, v katerem lahko dolgoročno rastejo. Skupina ima certifikat Družbeno odgovoren delodajalec, ki potrjuje njen odnos do zaposlenih, skrb za ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem ter prizadevanja za ustvarjanje spodbudnega delovnega okolja, kjer se lahko posamezniki razvijajo in uresničujejo svoj potencial. V razvoj zaposlenih sistematično vlagajo z različnimi izobraževanji, strokovnimi usposabljanji in možnostmi za karierni razvoj. Ob tem zaposlenim ponujajo tudi različne ugodnosti in oblike podpore, ki prispevajo k boljšemu vsakdanu, večji povezanosti ekip in lažjemu usklajevanju zasebnih ter službenih obveznosti. Posebno pozornost namenjajo tudi mladim in prihodnjim strokovnjakom. S povezovanjem s šolami in izobraževalnimi ustanovami dijakom omogočajo vpogled v sodobno avtomobilsko industrijo, praktične izkušnje ter spoznavanje tehnologij, ki spreminjajo področje mobilnosti. Tako prispevajo k razvoju novih generacij strokovnjakov in krepijo povezavo med gospodarstvom ter izobraževalnim okoljem.

icon-chevron-right 1 4 icon-chevron-right Bodoči strokovnjaki svoje prve izkušnje pridobivajo v okolju, kjer se prepletajo znanje, tehnologija in priložnosti za razvoj. Saša Despot

Bodoči strokovnjaki svoje prve izkušnje pridobivajo v okolju, kjer se prepletajo znanje, tehnologija in priložnosti za razvoj. Saša Despot

Bodoči strokovnjaki svoje prve izkušnje pridobivajo v okolju, kjer se prepletajo znanje, tehnologija in priložnosti za razvoj. Saša Despot

Bodoči strokovnjaki svoje prve izkušnje pridobivajo v okolju, kjer se prepletajo znanje, tehnologija in priložnosti za razvoj. Saša Despot







Slovenija postaja regionalno središče evropskega omrežja FUSO

Mednarodno vlogo skupine Emil Frey potrjuje prevzem vloge regionalnega stičišča za znamko FUSO v 21 evropskih državah. Slovenija s tem postaja pomembna operativna točka evropskega omrežja in prostor, kjer se povezujejo strokovno znanje, logistika ter podpora partnerjem. Prek novoustanovljenega podjetja Emil Frey Fuso Import d.o.o. bo Slovenija skrbela za distribucijo vozil FUSO, poprodajne aktivnosti in oskrbo z nadomestnimi deli v Sloveniji ter 20 drugih evropskih državah, med njimi v Avstriji, Nemčiji, Franciji, Poljski, Švici in na trgih jugovzhodne Evrope. Novo podjetje bo zaposlovalo več kot 25 strokovnjakov s področja mednarodne prodaje in poprodaje ter predstavljalo priložnost za nadaljnji razvoj znanja in kompetenc. Vključevanje v mednarodne procese pomeni prenos izkušenj, pridobivanje novih strokovnih znanj ter krepitev vloge Slovenije znotraj skupine Emil Frey.

FUSO v okviru skupine Emil Frey v Sloveniji krepi svojo vlogo v evropskem omrežju lahkih gospodarskih vozil in povezuje ključne trge ter servisne storitve po vsej Evropi. FOTO: Emil Frey

Usmerjeni v prihodnost