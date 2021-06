Skupina G7 z 'zgodovinskim' dogovorom o obdavčitvi multinacionalk

Ministri za finance so se na sestanku v Londonu dogovorili, da se bodo zavezali načelu minimalne stopnje davka od dohodkov pravnih oseb v višini 15 odstotkov. Več milijonov evrov, ki bi jih lahko vlade pridobile s to potezo, bodo odplačevali dolgove, ki so nastali v času pandemije covida-19, poroča BBC.

Dogovor sedmih držav: ZDA, Velika Britanija, Francija, Nemčija, Kanada, Italija in Japonska, bo pritiskal na druge države, naj mu sledijo, tudi na zasedanju skupine G20, ki se bo zgodilo prihodnji mesec. Britanski finančni minister Rishi Sunak je dejal, da je bil sporazum zasnovan tako, da ustvarja enake konkurenčne pogoje za svetovna podjetja. "Po letih razprav so finančni ministri G7 dosegli zgodovinski dogovor o reformi globalnega davčnega sistema, da bo ustrezal svetovni digitalni dobi," je dejal.

Vlade se že dolgo spopadajo z izzivom obdavčitve svetovnih podjetij, ki delujejo v številnih državah. Ta izziv je naraščal z razcvetom velikih tehnoloških korporacij, kot sta Amazon in Facebook. Trenutno lahko podjetja ustanovijo lokalne podružnice v državah, ki imajo razmeroma nizke stopnje davka od dohodkov pravnih oseb, in tam prijavijo dobiček. To pa pomeni, da plačujejo samo lokalno davčno stopnjo, četudi dobiček v glavnem izhaja iz prodaje, opravljene drugje. To je zakonito in običajno.

To želi dogovor preprečiti na dva načina. Prvič, G7 si želi globalno najnižjo davčno stopnjo poskrbeti, da bi se izognili t. i. "tekmi do dna", kjer bi lahko države med tekmovale z nižanjem davčnih stopenj. Drugič, cilj pravil bo prisiliti podjetja, da plačujejo davek v državah, kjer prodajajo svoje izdelke ali storitve, in ne tam, kjer na koncu prijavijo svoj dobiček.