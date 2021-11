Skupina Gen-I v prvih 10 mesecih rekordno

Presežna dobičkonosnost pozitivno vpliva tudi na donos na lastniški kapital (ROE), ki v 10 mesecih znaša več kot 43 odstotkov in za približno 33 odstotnih točk presega zahtevano donosnost SDH, so v današnji objavi na spletni strani Ljubljanske borze zapisali po sredini skupščini družbe.

Do sodnega imenovanja začasne uprave ali sklenitve dogovora med lastniki bo družba Gen-I poslovala in podpisovala vse dokumente po pooblastilih. Kot so v zapisali v obvestilu, so pooblastila za podpisovanje večine poslov, ki se nanašajo na redno poslovanje družbe, v obdobju do imenovanja nove uprave dobili direktorji področij. "S tem bo za prehodno obdobje zagotovljena kontinuiteta izredno uspešne realizacije poslovanja v letu 2021," so zapisali.

"Tudi v prihodnje bomo z inovativnimi pristopi sodelovali pri razvoju mednarodnega energetskega trga, delali dobro za naše odjemalce, zaposlene in družbo na sploh. Z lastnim zgledom bomo še naprej vodilni promotor zelene preobrazbe in brezogljične prihodnosti," so navedli. Zagotovili so, da bodo vsi tekoči procesi in dejavnosti skupine tudi v prihodnjem obdobju tekli nemoteno, "saj smo se v Skupini Gen-I pravočasno odzvali ter prilagodili trenutni situaciji".

Čisti dobiček družbe prvič v zgodovini presegel 15 milijonov evrov

Skupina Gen-I je, kot so objavili maja letos, lani tretje leto zapored ustvarila več kot 2,2 milijarde evrov prihodka. Čisti dobiček je prvič v zgodovini presegel 15 milijonov evrov, potem ko je predlani dosegel nekaj več kot 12,9 milijona evrov.