Skupina Gen lani s 4,1 milijarde evrov prihodkov in 23 milijonov evrov dobička

Ustvarjeni promet je bil nad planom, kljub temu da je bil obseg prodaje nižji, saj so cene poskočile. Načrtovali so 60 milijonov evrov čistega dobička, ustvarili so ga 23 milijonov. "Kljub zaostrenim razmeram smo poslovali pozitivno," je bil zadovoljen generalni direktor družbe Gen energija, ki je matična družba skupine, Dejan Paravan.

Negativno so na poslovanje vplivali nižja proizvodnja hidroelektrarn zaradi suše, nakup nadomestne energije v času remonta Nuklearne elektrarne Krško (NEK) in za pet dni daljši remont, kot je bilo načrtovano, ter regulacija cen za gospodinjstva in male poslovne odjemalce. Za gospodinjstva so že pred regulacijo fiksirali ceno do konca leta, ki je bila nižja od regulirane, vpliv pri malih poslovnih odjemalcih pa so uspeli kompenzirati z dobrim poslovanjem družbe Gen-I, ki trži elektriko.

Pozitivni pa so bili učinki iz mednarodnega trgovanja, ohranjanje proizvodnje v NEK kljub suši, višja proizvodnja v Termoelektrarni Brestanica (TEB) in preseganje načrtov pri postavitvi samooskrbnih sončnih elektrarn.